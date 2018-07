Deckungsgrad erneut gesunken

Gut, aber nicht gut genug. So lässt sich das letzte Anlagejahr für die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) beschreiben. Der am Mittwoch mit ein paar Wochen Verspätung veröffentlichte Geschäftsbericht 2017 weist eine Nettorendite von 5,3 Prozent aus. Gut liefen vor allem Aktien mit einem Plus von 20 Prozent, aber auch Immobilieninvestitionen im Ausland und Unternehmensdarlehen brachten Renditen von über 13 Prozent ein. Hingegen resultierte aus dem Geschäft mit Hedge Funds, Private-Equity-Gesellschaften und mit Versicherungsverbriefungen Verluste. Mit 5,3 Prozent blieb die PK der Stadt Winterthur rund 2,5 Prozent hinter der durchschnittlichen Rendite der Schweizer Kassen zurück. Gegenüber ihrer eigenen Soll-Rendite von 2,8 Prozent konnte sie hingegen Boden gut machen, auch waren die 5,3 Prozent das zweitbeste Ergebnis seit der Verselbstständigung 2014.

Trotz rund 100 Millionen Franken Erträgen im Anlagegeschäft sank der Deckungsgrad innert Jahresfrist von 94,5 auf 92,6 Prozent. Dies insbesondere, weil der technische Zinssatz gesenkt und Rückstellungen für das ab 2020 gültige neue Vorsorgemodell getroffen wurden.

«Mit Resultat nicht zufrieden»

Dieses Vorsorgemodell, das vorsieht, den Umwandlungssatz bis 2024 auf 5 Prozent zu senken, soll die Finanzen der Kasse langfristig ins Lot bringen. Es setzt aber einen Beitrag von 144 Millionen Franken aus Steuermitteln voraus. An dieser Forderung hält der Stiftungsrat der Kasse weiter fest, wie dessen Präsident Jorge Serra im Interview mit dieser Zeitung sagt. Bei der Anlagestrategie der Kasse will er über die Bücher gehen. «Wir sind mit dem Resultat nicht zufrieden.»

Der Stiftungsrat muss sein Vorsorgemodell und seine Strategie in den nächsten Monaten dem Stadtparlament erklären, dessen Aufsichtskommission am kommenden Montag mit der Beratung der Vorlage beginnt. Eine Erklärung fordert zudem die kantonale Stiftungsaufsicht. Sie will wissen, warum der Stiftungsrat die Sanierungsvorschläge eines im letzten Jahr verfassten Gutachtens ignoriert hat. (Landbote)