«Demokratie ist eine Anstrengung»

Alle Stühle in der «Sichtwechsel-Bar» im Güterschuppen Töss sind besetzt. Der Historiker Jakob Tanner hält aber keinen Vortrag, sondern stellt Fragen. Volkswille, schön und gut. «Doch wer ist das Volk?»

Die Männer sind das Volk

Vor der Veranstaltung zeigt Matthias Erzinger von der SP Winterthur-Töss zu dieser Frage anschauliche Beispiele. Er führt eine Gruppe Interessierter durch das abendlich stille Töss, versammelt sie vor dem Schulhaus Eichliacker. Es ist ein stolzes Gebäude im historistischen Stil, das sich die Arbeitergemeinde Töss 1902 leistete. Im Singsaal des Schulhauses fordert 1915 die SP-Frauengruppe Töss das Frauenstimmrecht. Erzinger zeigt das erhaltene Protokoll der Sitzung. Die Pionierfrauen aus Töss wandten sich 1917 an die sozialdemokratische Fraktion im Kantonsrat. Doch die SP-Vertreter beschieden den Frauen, sie sollten sich doch zuerst bilden, bevor sie das Stimmrecht verlangten. So blieb es dabei: Der Volkswill war der Wille der Männer.

Bis 1831 durften sogar nur Männer mit einem gewissen Vermögen wählen. Erzingers Exkursionsgruppe kommt zur Endhaltestelle Töss. Hier trafen sich 1839 die sogenannten Religionskomitees in einem Gasthaus. Sie zeigten ein noch krasseres Verständnis des Volkswillens. Die Religionskomitees bekämpften die liberale Verfassung von 1831. Nach ihrer Sichtweise gab es nur Gottes Willen. Der Volkswillen war damit identisch. Die Konservativen und Religiösen behaupten natürlich von sich, Gottes Willen zu kennen. Sie zogen aus dem ganzen Kanton nach Zürich und stürzten die Regierung. So gab es also auch in Zürich zeitweise eine Art Gottesstaat.

Das Volk also: Sind das die Nachfahren der seit alters her hier heimischen Menschen? Oder sind es alle, die hier leben und arbeiten? Jakob Tanner sieht auf jeden Fall im Umgang mit der Einwanderung eine der Zukunftsfragen, die sich der Demokratie heute stellen. Herausgefordert ist der Demokratische Staat zudem durch Probleme, die viele oder sogar alle Staaten der Erde betreffen. Umweltschäden machen an keiner Staatsgrenze halt. Grosse Konzerne zwingen Staaten ihren Willen auf. «Welche Formen von Zusammenschlüssen sind notwendig, damit Staaten gemeinsam Probleme lösen können?» fragt Tanner.

Abgeordnete steuern Wähler

Eine Gefahr für die Demokratie schliesslich sieht er in der Digitalisierung. Tanner bringt es auf den Punkt: «Früher bestimmten die Wähler ihre Abgeordneten, heute steuern die Abgeordneten ihre Wähler.» Das ist möglich, weil die Gewählten von jeder einzelnen Person über genaue Daten verfügen. So können sie ihre Versprechen auf jeden Einzelnen zuschneiden: «Sie haben Probleme mit Ihrer Krankenkasse, unsere Partei hat die Lösung!»

Schauplatz Töss. Dort wo einst die mächtige Giesserei der Firma Rieter stand, klafft heute ein Loch. Hier haben sich Erfahrungen im Ringen um die Demokratie ins Stadtbild von Töss eingeprägt. Erzinger berichtet, dass 1911 die Arbeiter von Rieter streikten. Der Streik brach jedoch nach zwanzig Tagen zusammen. Wer gestreikt oder sich für Streikende einsetzt hatte, bekam keine Stelle mehr. Die Unternehmen führten eine schwarze Liste. Viele Rieter-Arbeiter wanderten aus. Andere brachten sich um. Die Freiheit endete in der Schweiz vor den Toren der grossen Unternehmen.

Im Güterschuppen stellt sich Tanner den Publikumsfragen. Gleich die erste Stimme spricht dasselbe Thema an. Der Staat sei zwar demokratisch, die Unternehmen, die unser Leben weitgehend prägen, werden von oben nach unten geführt. Muss man die Demokratie auch auf die Wirtschaftswelt anwenden?

Tanner weist in der Antwort darauf hin, wie wichtig der öffentlich Bereich in einem Land ist. Wird der öffentliche Bereich privatisiert, bleibt keine Demokratie mehr übrig. Die Demokratie muss immer wieder neu erkämpft werden. Tanner wörtlich: «Demokratie eine ist Anstrengung.»

2. Veranstaltung der SP Töss am 25. 9. 18 Uhr gleicher Rundgang, 19 Uhr neue Gäste im Güterschuppen. (Landbote)