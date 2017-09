Der Abenteuerplatz wird zum Juristenfutter

Es war absehbar, dass es so kommen würde: Im Februar dieses Jahres wurden die Bauprofile auf die Wiese hinter dem Schützenhaus gestellt, dann wurde das Baugesuch für den Abenteuerspielplatz publiziert, und im Juni gab der Bauausschuss des Stadtrats grünes Licht: Bau bewilligt. Unweigerlich schalteten die direkten Anwohner der Wiese auf Alarm und einen Anwalt ein. Im Namen der meisten Stockwerkeigentümer am Schützenweiher 2 reichte er einen Rekurs ein, der dem «Landboten» vorliegt. Darin machen die Anwohner deutlich, was sie schon zuvor gegen den Spielplatz vorgebracht hatten: Er verursache störenden Lärm, denn da werde gehämmert und geschrieen, gekreischt und gezimmert. Da würden mehrere Container aufgestellt, die nicht in eine Erholungszone gehören. Und genügend Autoparkplätze seien auch nicht vorhanden, obschon davon auszugehen sei, dass manche Eltern ihre Sprösslinge von überall her aus der Stadt zum Spielplatz fahren würden.

Prüfenswerte Alternative?

Zeitgleich mit ihrem Rekurs beantragten die Anwohner, diesen zu sistieren und eine neue Variante ins Auge zu fassen: Eine andere Wiese, gleich neben jener, die für den Spielplatz vorgesehen ist und die ebenfalls der Stadt gehört. Aber eben: ein bisschen weiter weg vom Haus der Rekurrenten. Markus Müllhaupt, Sprecher der Gruppe, versichert: «Wir hätten unseren Rekurs zurückgezogen, wenn man sich auf den neuen Standort hätte einigen können.»

Sandra Brülisauer, die Präsidentin des Vereins Abenteuerplatz, sagt, man habe sich ebenfalls juristisch beraten lassen und sei zum Schluss gekommen, sich nicht auf den Alternativ-Standort einzulassen: «Erstens hat uns die Stadt nun mal diese Wiese zugesagt, und das Projekt ist bewilligt, zweitens kommen wir den Anwohnern entgegen mit einem höheren Schutzwall und einem Lärmgutachten, und drittens hätten wir mit einem anderen Standort keine Gewissheit, dass nicht jemand anders rekurriert.»

Ein Spielball für die Juristen

Sie sei sich bewusst, «dass wir uns auf einen langen Weg einstellen müssen und einen langen Atem brauchen werden», sagt Vereinspräsidentin Brülisauer. Auch Müllhaupt von der Anwohnergruppe gibt sich kampfbewusst und will juristisch für Ruhe vor dem Haus sorgen: Das Bauvorhaben stehe «in beklemmender Nähe» zum eigenen Wohnraum und beeinträchtige «die Lebensqualität massiv», schrieb er der Stadt.

Wenn beide Seiten stur bleiben, und davon ist auszugehen, steht ein Gang durch die Gerichte bevor, was eine mögliche Eröffnung hinauszögern wird. Das Ziel des Vereins, erster Spatenstich im Herbst 2017, scheint illusorisch. Brülisauer weiss das: «Wir werden die Zeit nutzen, um weitere Sponsoren zu suchen.» Der Verein sei mittlerweile als steuerbefreit eingestuft und könne nun gezielt auch Stiftungen angehen.

Die ersten 420 000 Franken zur Finanzierung des Abenteuerplatzes kommen von der Stadt, respektive aus dem Luciak-Weilenmann-Fonds, über den der Stadtrat verfügt. 300 000 Franken sind für den Bau gedacht, 120 000 als einmalige Anschubfinanzierung.

Kritik an der Fonds-Politik

Der Luciak-Fonds ist ein privates Vermächtnis eines verstorbenen Ehepaars an die Stadt, respektive an den Stadtteil Veltheim. Die Gelder sollen für Belange in Veltheim verwendet werden, welche die Stadt «nicht finanzieren darf oder nicht finanzieren kann».

Kritiker aus Veltheim monieren nun, der Stadtrat interpretiere diese Bestimmung etwas allzu locker. Als Beispiele nennen sie eben den Abenteuerplatz, den ein Elternverein aus Wülflingen initiiert hat und der allen in der Stadt dienen wird, sowie die Renovation der Schwimmbadbeiz im «Wolfi».

Im Freibad Wolfensberg muss das Kiosk- und Küchengebäude dringend saniert werden. Statt alles Geld dafür aus der Stadtkasse zu nehmen, hat der Stadtrat im Mai die Sache gesplittet: 300 000 für eine Sanierung zahlt die Stadt aus Steuermitteln, 885 000 Franken werden dem Luciak-Fonds belastet. Sonst, argumentiert der Stadtrat, müsste man auf den Ersatzbau verzichten und das «Wolfi» hätte kein Restaurant mehr.

Diese Argumentation teilen in Veltheim einige nicht: Es sei falsch, sagen sie, dass der Stadtrat die Stadtkasse schone, wo er an sich verpflichtet wäre zu zahlen. Der Stadtrat hat indes schon einmal im Rahmen des Sparprogramms Balance den Fonds benutzt: Eine Mietliegenschaft wurde aus dem Fonds ins städtische Finanzvermögen übertragen. Der Fonds hat dadurch zwar wieder ein 5-Millionen-Polster, die stetig fliessenden Mieteinnahmen aber fallen nun weg. (Landbote)