Der Apple-Store für Zahnspangen

Zwischen Import Parfümerie und Swarowski-Boutiqe ist eine Baustelle. Hier, am Untertor, wo vorher Tally Weijl Mode für Teenager verkaufte, entsteht ein Zahnarzt-Praxis. Aber keine normale. «Bestsmile» macht auschliesslich Korrekturspangen aus transparentem Kunststoff, die sie als «unsichtbare Zahnspange» bewerben.

Von null auf hundert Stellen in zwei Jahren

Das Jungunternehmen erobert von Winterthur aus die Schweiz. Es wurde erst letztes Jahr gegründet, doch die Filiale am Untertor ist bereits die zehnte. Noch im März sagte der junge Firmenchef Ertan Wittwer gegenüber dieser Zeitung, er wolle bis Ende Jahr 50 Mitarbeiter haben. Dieses Ziel hat er längst übertroffen. «Derzeit sind es 80 und wir planen das Weihnachtsessen für 100 Personen», sagt er. Wittwer, 34 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, ist mit dem Elektro-Trottinett zum Pressetermin gekommen. Der Firmensitz von Bestsmile liegt nur wenige 100 Meter entfernt, im Corodi-Gebäude gegenüber der alten Kaserne.

Im Neunwiesenquartier entsteht eine Hightech-Fabrik

Der schmale Laden mit Wendeltreppe ins Obergeschoss sei für Bestsmile ideal, sagt Wittwer. Wenn am 22. Oktober die Türen öffnen, wird man von der Gasse aus nur einen grosszügigen Empfangsbereich sehen, «minimalistisch und modern», sagt Wittwer. Ein bisschen wie ein Apple-Store. Im hinteren Ladenteil und im Obergeschoss werden die Zähne dann begutachtet und vermessen. Das macht ein ausgebildeter Zahnarzt. Die Kunststoffschiene kommt nur bei leichten bis mittleren Fehlstellungen und kariesfreien Zähnen zum Einsatz.

So sieht die «unsichtbare» Zahnspange aus. Bild: mad

Aus dem 3D-Modell des Gebisses wird am Computer der Weg zur Wunsch-Zahnstellung berechnet. Etwa ein Dutzend Zwischenschritte sind nötig. Zu jedem Schritt bekommt der Kunde eine Kuntstoffschiene, welche die Zähne sanft in Form schiebt. Hergestellt werden diese Schienen, «Aligner» genannt, in Winterthur. Im 3D-Drucker werden die Gebissformen gedruckt. Sie dienen als Form um die Kunststoffschienen herzustellen. Die Produktion zieht derzeit in grössere Räume um, von der Stadthaussstrasse an die Bürglistrasse ins Neuwiesenquartier.

2000 bis 3000 Franken kostet eine Zahnkorrektur. Doch lohnt sich für den Verkauf von Zahnkorrekturen ein Ladengeschäft an bester Lage? Wittwer ist überzeugt davon. «Wir wollen eine starke Marke aufbauen.» Die Zahnspange als Lifestyle-Produkt. Die Winterthurer Filiale sei auch nicht die teuerste. Im Frühling eröffente Bestsmile eine Filiale am Bellevue, vis-a-vis der Kronenhalle. Fürs Untertor seien jedenfalls bereits Terminbuchungen eingegangen, einen Monat vor Eröffnung.