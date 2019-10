Schöne und gewichtige Worte wurden gesagt, als die SBB ihr neustes Bauprojekt am Hauptbahnhof präsentierten. Man wolle mit diesem Bau mittels Verdichtung einen Beitrag leisten an die nachhaltige Stadtentwicklung, und man wolle «die Aufenthaltsqualität am Bahnhof steigern».

Das sagte der Projektleiter der SBB. Der Jurypräsident, der Winterthurer Architekt Beat Rothen, attestierte dem Bau, er habe «Objektcharakter, um an diesem exponierten Ort bestehen zu können». Winterthurs Stadtbaumeister Jens Andersen sagte: «Wir haben Freude am Projekt, fordern aber auch Qualität ein.»

Platzsparende Wohnungen

Was wird gebaut? Ein siebengeschossiger länglicher Bau, der sich an die bestehende Gebäudereihe am Hauptbahnhof anschliesst. Der Platz dort ist eng, Personenströme und Velos drängen vorbei, die Unterführung und die Gleise geben die Grenzen vor. Geplant sind in den oberen vier Geschossen 70 so genannte Mikroapartments, Kleinwohnungen mit einem bis zweieinhalb Zimmern und 35 bis 55 Quadratmetern Fläche. Gedacht für Menschen, die mal hier, mal dort zu Hause und mit wenig Habe unterwegs sind. Besonders erwähnenswert ist das platzsparende Schranksystem in den Wohnungen, das an Archivschränke auf Rollen erinnert.

Zwei Stockwerke zu je 1000 Quadratmeter sind für Büros, Praxen und Dienstleistungen reserviert. Das Parterre wollen die SBB an Läden und zwei Gastrobetriebe vermieten. Und im Untergeschoss, wo sich auch in Zukunft der bestehende SBB-Relaisraum befindet, gibts Platz für weitere 500 Veloparkplätze.

«Unser Ehrgeiz war es, ein Gebäude zu entwickeln, das nicht Opfer dieser Kräfte ist.»Jens Andersen, Stadtbaumeister

Der ganze Bau wird wegen diesem Relaisraum im Untergrund «auf Leichtbau getrimmt», wie Philipp Esch sagte, mit Stahlkonstruktion, Holzdecken und Alu-Fassade. Das Zürcher Architekturbüro Esch/Sintzel hat den Projektwettbewerb gewonnen; die Jury entschied einstimmig.

Die lange Vorgeschichte

Esch erzählte einiges aus den Überlegungen, die sein Team anstellte: «An Rahmenbedingungen mangelte es nicht an diesem Ort», sagte er und zählte einige der «Widerstände» auf: Verkehr, Gleisfeld, ZHAW-Rundbau, Kinohaus Talgarten, Lärm, Pendlerströme. «Unser Ehrgeiz war es, ein Gebäude zu entwickeln, das nicht Opfer dieser Kräfte ist.»

Stadtbaumeister Andersen wies darauf hin, dass die Planungen an diesem zentralen Ort schon vor zwanzig Jahren begonnen hätten. Daraus resultierte vor 13 Jahren ein Gestaltungsplan. Die Situation habe sich aber seither deutlich verändert: Damals war die Südseite des Bahnhofs im Fokus, jetzt habe eine dynamische Entwicklung auf der Nordseite bis zum Spital eingesetzt. «Es ist jetzt schon eng am Bahnhof», sagte Andersen und fragte rhetorisch: «Soll man also die letzte Reserve dort auch noch überbauen?» Die Antwort gab er gleich selber: Ja, man soll.

Die SBB wollen diese Dynamik gleich aufnehmen und präsentierten einen ambitiösen Zeitplan: Baueingabe Anfang 2021, Baubeginn im ersten Quartal 2022, Bezug Mitte 2023. Rund 35 Millionen Franken würden für den Bau «Stellwerk 2» investiert.

Zum Wettbewerb «Stellwerk 2» ist im Saal des Technoparks an der Tössfeldstrasse bis 11. Oktober eine Ausstellung zu sehen. Geöffnet jeweils Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr.