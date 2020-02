«Der Bund hätte bis am Montag warten sollen»

Herr Isler, was denken Sie über die Absage der Winterthurer Fasnacht?

Die Absage ist für die Organisatoren ein sehr schwerer Schlag. Viele Leute haben einen riesigen Aufwand betrieben. Ich weiss beispielsweise, dass die Wagengruppe extra einen neuen Wagen gemacht hat, den müssen sie jetzt stehen lassen.

Können Sie den Entscheid des Bundesrates verstehen?

Irgendwie schon, andererseits habe ich aber Mühe. Viele Fasnachtsanlässe finden draussen statt. In geschlossenen Räumen ist die Ansteckungsgefahr doch viel grösser. Konsequenterweise dürften jetzt zu den Stosszeiten auch keine S-Bahnen mehr fahren, und man müsste das Glattzentrum schliessen. Vor allem kann ich nicht nachvollziehen, dass der Bund erst so spät informiert hat. An diesem Wochenende finden so viele Veranstaltungen statt, nicht nur die Fasnacht. Meiner Meinung nach hätte der Bund mit dem Verbot bis Montag warten müssen.

«Wir machen jetzt das Beste aus dieser Situation.»Severin Isler

Präsident der Winterthurer

Guggenmusik Kyburggeischter

Bleiben die Kyburggeischter nun zu Hause?

Nein, sicher nicht! Wir sind trotzdem das ganze Wochenende unterwegs. Gestern haben wir im Vorstand entschieden, unser Programm umzuschreiben. Wir werden jetzt einfach von einer Beiz zur anderen ziehen. Einige Restaurants betreiben einen riesigen Aufwand mit ihrer Dekoration. Da lassen wir sie sicher nicht hängen.

Die Fasnacht auszulassen ist für Sie also keine Option.

Nein, ich wollte als Präsident nicht einfach unser ganzes Programm absagen. Das konnte ich einfach nicht machen, dafür war die Vorfreude bei unseren Mitgliedern zu gross. Immerhin ist es unsere Heimfasnacht. Und wir betreiben jedes Jahr einen grossen Aufwand. Wir beginnen jeweils gleich nach den Sommerferien mit wöchentlichen Proben. Dazu kommt einmal jährlich ein Probe-Wochenende und Anfang Jahr noch ein Probe-Sonntag.

Dann wird man Ihren Guggen-Hit «Dance Monkey» in Winterthur doch noch live hören?

Auf jeden Fall. Wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation.

Viele Guggen klagen darüber, wie schwierig es ist, neue Mitglieder zu finden. Wie sieht es bei euch aus?

Grundsätzlich haben wir dasselbe Problem. Aber in diesem Jahr hatten wir Glück: Wir konnten fünf neue Mitglieder verpflichten. Und mit unseren 38 Mitgliedern geht es uns gut. Dass viele Leute ein falsches Bild haben, erschwert die Rekrutierung. Immer wieder höre ich: «In der Guggenmusik saufst du ja nur!»

Das stimmt nicht?

Nein, bei uns steht das Musikalische klar im Vordergrund.