Der Dalai Lama besucht Winterthur

Anlass für den Besuch des Dalai Lama in der Schweiz ist das 50-jährige Bestehen des Tibet-Instituts in Rikon. Sein Interesse am Dialog mit den Wissenschaften und an der Vermittlung grundlegender menschlicher Werte führt «Seine Heiligkeit» bei seinem Besuch auch an die ZHAW, teilt die Hochschule mit.

Am Symposium «Universal Human Values and Education» vom 24. September will der Dalai Lama mit Studierenden und Mitarbeitenden der ZHAW ins Gespräch treten. Gemeinsam mit den Symposiumsteilnehmenden wolle er den Fragen nachgehen, wie die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gelingen und welchen Beitrag die Wissenschaft zum geistigen und seelischen Wohlbefinden der Menschheit leisten könne, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auf seiner Reise ist der Dalai Lama für insgesamt vier Tage in der Region. Am 21. September besucht er eine Zeremonie im Kloster Rikon, am 22. September die Jubiläumsfeier des Tibet-Instituts Rikon in der Eulachhalle Winterthur und am 23. September im Zürcher Hallenstadion. (far)