Der Dalai Lama feiert zweimal in der Stadt

«Für uns ist der diesjährige Besuch Seiner Heiligkeit des Dalai Lamas diesmal natürlich noch spezieller und feierlicher als sonst», sagt Philip Hepp, der Geschäftsführer des Tibet-Instituts Rikon (TIR). Diesen Herbst wird es so weit sein, anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Instituts (siehe Infobox). Vierzehnmal hat der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, das Kloster in Rikon bereits besucht. Erstmals 1973, bei seinem ersten Aufenthalt in der Schweiz überhaupt, letztmals 2013. Nach Winterthur kommt er zum ersten Mal.

«Entscheiden selber, wo und wann etwas stattfindet»

Die Feierlichkeiten dafür finden an vier Tagen statt, an zweien davon in Winterthur, wie beim offiziellen öffentlichen Festakt in den Eulachhallen. «Es ist alles aufgegleist», sagt Hepp. Geladen seien auch Ehrengäste, darunter auch Vertreter der Behörden. Dass China erneut Druck auf den Stadtrat ausüben werde, das Jubiläum allenfalls gar auszulassen, sei nicht auszuschliessen. Hepp gibt sich aber selbstbewusst: «Wir sind eine unpolitische private Stiftung. Wir entscheiden selber, wann und wo unsere Veranstaltungen stattfinden.»

Im Kloster Rikon wird der Dalai Lama im September zu Gast sein. Bild: PD

Dass es sich beim Jubiläum um einen privaten Anlass handelt, merkt auch Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) auf Anfrage an und äussert sich sonst nur knapp dazu: «Da keine Einladung vorliegt, hat sich der Stadtrat mit dieser Frage noch nicht befasst.» In die Vorbereitungen sei man zudem nicht involviert gewesen.

Zwei Vorfälle mit China-politischem Hintergrund hatten in Winterthur jüngst für leichte Irritationen gesorgt. Zum einen der Entscheid des Stadtrats und der Theaterleitung, künftig nicht mehr mit dem chinesischen Tanztheater Shen Yun zusammenzuarbeiten. Bei dessen Inszenierung sei unter anderem auch die Menschenrechtslage in China kritisch thematisiert und für die spirituelle Bewegung Falun Gong missioniert worden, eine Bewegung, die in China verboten ist. Chinesische Diplomaten hatten persönlich bei Stadtpräsident Künzle interveniert.

Explizit begründen will Künzle den Stopp der Zusammenarbeit mit Shen Yun auch heute nicht, man sei derzeit in Korrespondenz mit dem zuständigen Verein. Aber: «Den Entscheid, die Veranstaltung künftig nicht mehr zuzulassen, haben wir vor der Intervention Chinas gefällt. Der Forderung, die aktuelle Veranstaltung zu stoppen, haben wir uns nicht gebeugt.»

Tibet-Ballon: Eine Landungim zweiten Anlauf

Zu reden gab letzten Sommer auch, dass die Stadt dem Tibet-Heissluftballon, der durch die Schweiz fuhr, anfangs die Landeerlaubnis auf der Zeughauswiese verweigerte – aus formellen Gründen, wie es hiess. Schliesslich fand man eine Lösung, und der Ballon landete auf der Sportanlage Deutweg.

Nach dem offiziellen Festakt in den Eulachhallen und einer Lesung im Zürcher Hallenstadion kehrt der Dalai Lama am Sonntag nochmals nach Winterthur zurück. Die ZHAW hat ihn für ein eineinhalbstündiges Symposium unter dem Titel «Universal Human Values and Education» (engl. «Universelle menschliche Werte und Lehre») ins Kongresshaus Liebestrasse eingeladen. Den Anstoss dafür hat das Tibet-Institut gegeben. Die Veranstaltung ist geschlossen. «Wir hoffen, dass möglichst viele Studierende und Mitarbeiter kommen werden», sagt Sprecherin Franziska Egli.

Auch die ZHAW pflegt enge Kontakte nach China. Vor zwei Jahren empfing man eine 30-köpfige chinesische Wirtschaftsdelegation und kündigte an, in einem neuen Cleantech-Park nahe Shanghai eigene Lernmodule anzubieten, zu den Themen Cleantech und Pflege. Man wolle die Kooperation mit China künftig noch verstärken, sagt Egli. Aber das sei kein Grund, ein Treffen mit dem Dalai Lama abzulehnen. Dieser war in den letzten Jahren auch schon an mehreren Schweizer Universitäten zu Besuch gewesen. Egli: «Ein gegenseitiger Austausch zu den Themen Armut oder Zugang zu sauberem Trinkwasser kann nur inspirierend wirken.»

Philip Hepp schaut zuversichtlich auf das Jubiläum und ebenso stolz zurück: «Wir haben in den letzten 50 Jahren viel erreicht. Unsere Bedeutung in der tibetischen und schweizerischen Gemeinschaft ist gewachsen.» Aber er betone nochmals: «Ziel ist es alleine, den Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz eine religiöse und kulturelle Betreuung zu geben.» (Landbote)