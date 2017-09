«Der Einsatz hat sich gelohnt»

Das Unverständnis war gross, als im Juni bekannt wurde, dass der Kanton auf dem Dach des Neubaus der Kantonsschule keine Solaranlage erstellen will. Auch eine Erlaubnis, die Dachfläche Dritten zur Verfügung zu stellen, wollte er nicht erteilen. Er argumentierte, der angestrebte Minergie-P-eco-Standart werde auch ohne Solaranlage erreicht.Rund drei Monate später präsentiert sich die Situation wieder anders. Dafür gesorgt hat der Kantonsrat. Bereits 2015 überwies er ein Postulat, das der Grüne Winterthurer Kantonsrat Martin Neukom verfasst hatte. Dieses forderte eine kostendeckende Solarstrom-Produktion auf kantonalen Liegenschaften. In seinem erst kürzlich dazu verfassten Bericht schreibt der Regierungsrat, man werde künftig bei allen kantonalen Bauvorhaben standardmässig prüfen, ob eine Solaranlage wirtschaftlich betrieben werden könne. Trifft dies zu, werde sie gebaut.

13 Prozent des Eigenbedarfs

Dieser Grundsatz kommt nun auch der Kantonsschule Büelrain zugute. Im Rahmen der Kantonsratssitzung in Winterthur zur 100-Jahre-Proporz-Feier im Juli überwies der Rat ein dringliches Postulat, dass mit Bezug auf den «Landbote»-Artikel vom 6. Juni explizit eine Solaranlage auf dem Neubau-Dach verlangte. Der Regierungsrat beschloss in der Folge, doch eine Solaranlage auf dem künftigen Kanti-Dach zu erstellen. Zwar wiederholt er das Argument, notwendig sei die Solaranlage für den Minergie-P-eco-Standard nicht. Doch man halte sich an den im Bericht zum Neukom-Postulat festgehaltenen Grundsatz, dass Solaranlagen umgesetzt werden, sofern sie wirtschaftlich seien. Und eine Prüfung habe ergeben, dass mit einer Solaranlage rund 13 Prozent des Strom-Eigenbedarf der Schule erzeugt werden könne.

«Die demokratischen Prozesse sind nicht immer langsam.»Martin Bietenhader,

Rektor Kantonsschule Büelrain

Um die Anlage zu realisieren, ist nicht einmal ein zusätzlicher Kredit nötig. Die Investitionskosten könnten im Rahmen des bewilligten Kredits gedeckt werden, schreibt der Regierungsrat.

Martin Neukom (Grüne) freut sich, dass die Solaranlage nun aufgrund des politischen Drucks möglich wird. «Schön, dass der Regierungsrat gemerkt hat, dass sich grössere Anlagen auch finanziell lohnen. Das ist Umweltschutz, der nichts kostet.»

Gute Dienste im Unterricht

Für die Solaranlage gekämpft hat der Rektor der Kanti Büelrain, Martin Bietenhader. «Es ist schön, dass sich der Einsatz gelohnt hat», sagt er. Der Kanton setze ein Zeichen in Sachen Energiewende. «Unser neues Schulhaus wird damit nicht nur ästhetisch und didaktisch den modernsten Ansprüchen genügen, sondern auch energetisch.» Zudem werde die Anlage gute Dienste erweisen, etwa für den Unterricht in Physik oder Geografie..

Dank der Sitzung des Kantonsrats in Winterthur im Juli, bei der die Solaranlage Thema war, hätten die Schülerinnen und Schüler zudem erlebt, dass Politik nicht langweilig sein müsse, sagt Bietenhader. «Und sie durften erfahren, dass die demokratischen Prozesse entgegen der landläufigen Meinung nicht immer langsam sind.» (Landbote)