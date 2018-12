Der «Elefant» schaut mal wieder vorbei

128 Tonnen bringt sie auf die Waage und bis zu 65 Kilometer pro Stunde auf die Schiene mit ihren 1350 PS, die C 5/6 2969, bei Eisenbähnlern und der älteren Generation als «Elefant» bekannt. Die kräftige Dampflok stand über 50 Jahre vor der frühreren Lokomotivfabrik Werk 3 an der Zürcherstrasse. Im Jahr 2000 musste sie dem Arealumbau weichen. Statt sie zu verschrotten, restaurierte der Verein Eurovapor die 1916 fabrizierte Lok, die bis 1968 durchhielt, als Güterdampflok am Gotthard.

Tu-tuut! Töröööö!

Um seinen 50-jährigen Ruhestand zu feiern, kehrt der «Elefant» heute Samstag für eine Jubiläumsfahrt nach Winterthur zurück. 15.02 Uhr trifft er ratternd-dampfend-tröötend beim Bahnhof Töss ein, wo der Quartierverein fürs leibliche Wohl sorgt. 16.38 Uhr heisst es dann Abfahrt in Richtung Hauptbahnhof. (Der Landbote)