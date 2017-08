«Der Entscheid ist unschön, aber nötig»

Es ist auf den ersten Blick paradox: Mit der Zustimmung zur Energiestrategie 2050 sprach sich die Schweizer Bevölkerung erst kürzlich für die Energiewende und eine Stärkung der erneuerbaren Energien aus. Was aber vielen unklar war: Gleichzeitig strich sie die bisherige Subventionierung für Kleinwasserkraftwerke.

Ab 2018 erhalten Kraftwerke mit einer Leistung von weniger als einem Megawatt keine Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) mehr. Es ist dies eine Konzession an den Umweltschutz. Nur noch dort, wo der Energieertrag gross ist, soll der Eingriff in die Natur, den ein Kleinwasserkraftwerk zweifellos ist, finanziell unterstützt werden.

Der Entscheid hat in der ganzen Schweiz Folgen – und, wie gestern bekannt wurde, auch in Winterthur. Der Stadtrat hat die Pläne für ein Kleinwasserkraftwerk an der Töss oberhalb vom gleichnamigen Schwimmbad aufgegeben. Der Standort Stadtacher ist zwar einer von 13 im Kanton Zürich, die von der kantonalen Baudirektion hinsichtlich ihrer ökologischen Kriterien für die Planung von Kleinkraftwerken eine positive Beurteilung erhielten. Ohne die Kostendeckende Einspeisevergütung wäre der Bau des Krafwerks aber auf längere Sicht ein Verlustgeschäft.

Deutlich weniger Ertrag

Laut dem neuen Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) muss die Stadt 190 000 Franken abschreiben, die bereits für die Planung ausgegeben wurden. Ein weiterer Schaden bleibt ihr erspart. Der Bau der Anlage hätte über zwei Millionen Franken gekostet, der Betrieb des Wasserkraftwerks weitere 40 000 Franken pro Jahr. Dem stünde laut Fritschi beim aktuell tiefen Strompreis ein Ertrag von ebenfalls etwa 40 000 Franken pro Jahr gegenüber. «Mit der Kostendeckenden Einspeisevergütung wären es hingegen 130 000 pro Jahr gewesen.»

Fritschi bezeichnet den Entscheid als «unschön aber nötig». Das Volk sei gewillt, die Energieziele zu erreichen. «Was man an Projekten umsetzt, muss aber wirtschaftlichen Minimalanforderungen genügen.»

Fritschi findet, durch den Entscheid dürfe sich die Stadt nicht entmutigen lassen. «Er muss uns eher ein Ansporn sein, um neue Potenziale zu finden. Zum Glück ist die Entwicklung nicht abgeschlossen, sondern geht immer weiter.» Als Beispiel nennt er Solaranlagen, deren Wirtschaftlichkeit sich deutlich verbessert habe.

Fritschi plädiert dafür, sich beim Standort nicht zu sehr auf eine Lokalquote zu fixieren. Seit die Bevölkerung vor fünf Jahren 90 Millionen Franken für Investitionen in erneuerbare Energien bewilligt hat, wird standortpolitisch über diese Investitionen diskutiert.

Für ausländische Projekte spricht zumeist der höhere finanzielle und energetische Ertrag, für inländische die engere Kontrolle und die lokale Wirtschaftsförderung. Das meiste Geld hat Winterthur über Beteiligungen in Wind-, Wasser- und Fotovoltaikanlagen in Europa angelegt.

Vertrauen in den Fortschritt

Winterthur sei, insbesondere in Sachen Wasserkraft, nicht mit einem grossen Energiepotenzial gesegnet, sagt Frischi. «Wir müssen darum in einem grösseren Perimeter schauen, wo wir uns beteiligen können an nachhaltiger Energieproduktion.» Mit dem technischen Fortschritt, ist er überzeugt, könne sich diese Situation aber auch ändern. (mcl)