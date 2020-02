«Der Industriestandort Winterthur lebt»

Herr Pawlicek, Sie waren als CEO am Montagabend auch vor Ort, als der 280 Tonnen schwere Hyperkompressor vom Burckhardt-Werk in Oberwinterthur abtransportiert wurde. Warum denn? So etwas erleben Sie doch nicht zum ersten Mal.

Marcel Pawlicek: Nein, tatsächlich nicht. In den 40 Jahren, die ich hier arbeite, habe ich schon manche grosse Maschine gesehen, die auf Reisen ging. Ich weiss auch, dass für unser Unternehmen, die kleineren Fünf-Tonnen-Kompressoren genauso wichtig sind, wie die «Hypers». Und doch sind das jedes Mal spezielle Momente: Man erlebt während Monaten mit, wie diese Maschinen in der Fabrikhalle entstehen. Da ist die Auslieferung etwas Emotionales, da bin ich immer auch stolz auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Leistung…

Wie lange dauert die Fertigung eines Hyperkompressors?

Von der Bestellung bis zur Auslieferung sind es etwa 20 Monate. Die Bauzeit im Werk liegt etwa bei 10 Monaten.

Ist schon der nächste Grosskompressor in Bau?

Ja, wir produzieren quasi eine Zwillingsmaschine des Exemplars, das diesen Montag abtransportiert wurde. Die wird in fünf bis sechs Monaten fertig sein.

Die Kosten für so einen Schwertransport sind hoch. Wäre es nicht lohnender, diese Maschinen vor Ort zu montieren?

Nein, für diese Kompressoren braucht es ein hohes Spezialwissen. Unsere Leute hier können das unterdessen im Schlaf. Zudem liefern wir solche Maschinen ja nur in homöopathischen Mengen aus. Da ist es entscheidend, das Know-How an einem Ort zu bündeln. Die Kunden sind auch über die ganze Welt verstreut. Der jüngste Hyperkompressor ging nach China, vorher stellten wir zwei für den mittleren Osten her, davor für die USA. Es würde sich nicht lohnen, den Produktionsstandort jedesmal zu verlegen.

In den letzten Wochen wurde viel über Winterthur als Produktionsstandort diskutiert. Warum produziert Burckhardt Compression noch in Oberwinterthur und nicht in einem günstigeren Land?

Wir haben in Südkorea auch ein Werk. Und wir haben uns auch in China zu 60 Prozent an einer Fabrik beteiligt. Dort stellen wir aber eine eigene Produktelinie her. Die Kompressoren-Produktion von Burckhardt bleibt hier, und wir haben keine Absicht, dies zu ändern. Uns gehört dieses Werk, und das ist so speziell, dass man es nicht einfach zügeln kann. Wir haben das durchgerechnet, bevor wir die Fabrikhalle in Oberwinterthur im Jahr 2009 gekauft haben. Der einzige, der an einem Zügel verdienen würde, wäre der Umzugsunternehmer. Alleine der Transport von Lager und Maschinen würde einen Millionenbetrag kosten. Dazu käme unweigerlich auch ein Produktionsausfall. Zudem verliert man pro zehn Kilometer Umzugsdistanz zehn Prozent der Mitarbeiter. Das können wir uns nicht leisten, wir brauchen unsere Leute und ihre Erfahrung.

Sie könnten auch nur den Geschäftssitz und das Management in einen steuergünstigen Kanton verlegen, so wie Zimmer Biomet, die in Oberwinterthur ja quasi ihre Nachbarn sind.

Ich will mich nicht über andere Firmen äussern. Ich kenne deren Überlegungen nicht.

In einem Kommentar einer Stadtzürcher Zeitung zum Industriestandort Winterthur war zu lesen, die aus dem Sulzerkonzern hervorgegangenen Unternehmen würden nur noch «ein paar Dutzend» Arbeitsplätze stellen. Wie viele Personen arbeiten bei Burckhardt in Winterthur?

Aktuell sind wir bei rund 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon rund 250 in der Produktion. Der Industriestandort Winterthur lebt.

Zum Schluss noch: Sie haben ihr Werk in China erwähnt. Sind sie dort vom Corona-Virus betroffen?

Nur bedingt. Wir können derzeit nicht nach China fliegen, der Austausch ist also eingeschränkt. Die Werkstätte arbeitet im Moment aber voll. Unsere Fabrik liegt in Shenyang, einer 7-Millionen-Metropole im Nordosten des Landes, rund 1500 Kilometer von Wuhan entfernt. Zudem werden unsere Büros in Shanghai derzeit zweimal täglich geputzt, das ist wegen des Corona-Virus im Moment Vorschrift.