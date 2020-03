Er hängt gerade einmal seit Mittwochmittag, aber schon hat er seinen Schöpfern einigen Ärger eingebracht: der Jesus vom Lagerplatz. Das Künstlerduo ChrisPierre Labüsch, bekannt für seine Metallarbeiten, hat die Statue gestaltet und sie vor der Industriefassade an der Strasse zur Kesselschmiede aufgestellt, und zwar ohne dafür eine Bewilligung einzuholen. Das war schon etwas frech, sagt Christoph Landolt. Aber ohne eine gewisse Unverschämtheit sei Kunst kaum möglich. «Lässt man alles vorher bewilligen, kommen viele Ideen nie vor ein Publikum.»

Der Ort, an dem der Jesus am Kreuz hängt, ist eigentlich eher ein Provisorium. Die beiden Eisenplastiker wollen die Stabilität der Skulptur testen, die im Juni auf dem Dorfplatz von Waldenburg im Kanton Basel Stadt aufgestellt werden soll. In Winterthur haben Sie die Plastik darum etwas weniger hoch in die Luft gehängt, indem Sie den Sockel vertieft im Treppenabgang zu ihrer Labüsch-Bar platzierten. Und sie haben Sie zusätzlich verstärkt.

Granatsplitter

Es sei ein Testlauf, sagt Landolt, und meint das in einem doppelten Sinn. Auch die Reaktionen auf das Kunstwerk wollten er und Peter Büschlen testen. Bereits hätten sie einige Reaktionen gehabt, kritische und zustimmende, und eine längere Diskussion mit einem Pfarrer. Wichtig sei ihnen, die Skulptur in ihrer Deutung nicht festzulegen, sagt Landolt. «Wir haben ihr ganz bewusst keinen Namen gegeben.» Jeder solle darin sehen, was er wolle.

Dem Offensichtlichen zum Trotz: Die Künstler wollen vieles dem Betrachter überlassen. Bild: mcl

Das offensichtliche räumt er aber ein: die beiden haben sich an Jesusdarstellungen orientiert, ohne missionarische und ohne blasphemische Absicht. Eine Art Transsubstantiation betreibt das Duo Labüsch beim Material: Man habe fast ausschliesslich Splitter von Haubitzen-Granaten verwendet, sagt Landolt, der in Frauenfeld in seiner Militärzeit einst den «ganzen Hang mit diesen Granaten vollgepumpt hat». Wo er die Granatsplitter besorgt hat, gibt er nicht preis. Soll die Materialwahl dem Jesus am Kreuz eine politische Dimension geben? «Das kann man so sehen», sagt Landolt. «Aber das bleibt dem Betrachter überlassen.»

Zukunft ungewiss

Ob das Kunstwerk die nächsten Tage hängen bleibt, wie geplant, ist noch unklar. Die Redaktion konnte die zuständige Verwaltung bisher nicht für eine Stellungnahmer erreichen. (mcl)