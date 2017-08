Der Kunstrasen im Flüeli und andere Stolpersteine

Es war eine Art Grundsatzerklärung, die der neu strukturierte Fussballverband der Stadt Winterthur am Donnerstag vorlegte: Einer Liebeserklärung an den Fussball liessen die Präsidenten der zehn lokalen Vereine eine Liste all dessen folgen, was ihrer Meinung nach nicht optimal läuft. Manche der Kritikpunkte und Klagen kennt man bereits.

Es gibt in Winterthur zu wenig Fussballfelder und zu wenig qualifizierte Trainer, um die ganze sportbegeisterte Jugend an der «Faszination Fussball» teilhaben zu lassen, sagte der neue Präsident des Verbands, Roger Inglin vom FC Phoenix Seen. Der SC Veltheim habe hundert Kinder auf der Warteliste und diese deshalb schliessen müssen, ergänzte Veltheim-Präsident Jürg Ryffel.

Grillen und Kacken

Das Kunstrasenfeld auf dem Sportplatz Flüeli in Veltheim sei zudem in so schlechtem Zustand, so Ryffel weiter, dass Schiedsrichter schon mehrmals kritisiert hätten, der Platz sei unbespielbar, weil zu gefährlich. Verletzungen seien nicht auszuschliessen.

Zudem würden Hunde ihr Geschäft auf dem Kunstrasen verrichten und Wochenend-Besucher hätten schon auf dem Kunstrasen ihre Grills aufgestellt und den Untergrund damit zerstört: «Wir hatten dann einen zweiten Penaltypunkt», scherzte Ryffel. Die Kosten für die Reinigung und das Zusammenlesen von Scherben würden die Vereine tragen.

Die Trainerfrage ist dringend

Andreas Mösli, der Geschäftsführer des FC Winterthur, wies auf einen anderen finanziellen Aspekt hin: «Der Bedarf an Trainern und die Qualitätsansprüche an sie nehmen ständig zu. Trainer brauchen heute nicht nur fussballerisches Können, sondern auch Sozialkompetenz und viel Wissen in medizinischen und erzieherischen Themen», sagte Mösli. In einer Modellrechnung wies er nach, dass Trainer gut und gerne 45 bis 65 Stunden pro Monat aufwenden. «Eine gute Woche Arbeit, die aber nicht bezahlt wird.» Würde man diese Woche nur schon mit 500 Franken monatlich entschädigen, entstünden bei den Vereinen Kosten von einer Viertelmillion Franken pro Jahr, rechnete Mösli vor.

Stadt anerkennt die Sorgen

Auch von der Integrationskraft des Fussballs war an diesem Informationsabend die Rede. Hier wünschen sich die Vereine eine zentrale Anlaufstelle bei der Stadt, um nicht mit vielen verschiedenen Amststellen diskutieren zu müssen. Zudem stelle sich die Frage: Wer zahlt den Jahresbeitrag eines Junioren, wenn Eltern mit Migrationshindergrund sich das nicht leisten können? Generell erwarten die Fussballvereine von der Stadt auch mehr Anerkennung für ihre Integrations- und Jugendarbeit.

Dave Mischler, der Chef des Sportamts, der dem Anlass beiwohnte, spendete gleich im Anschluss Lob und grossen Dank, musste aber gleichzeitig zugeben: «Wir wissen, dass wir in manchen Infrastrukturfragen wie Garderoben Nachholbedarf haben.» Ein Versprechen, was die Stadt unternehmen will, machte Mischler jedoch nicht. Am Anlass als Gäste anwesend waren auch Mitglieder der Sportkommission des Gemeinderats. (Landbote)