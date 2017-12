Der Maestro trennt sich ein zweites Mal vom Herd

«Jetzt werde ich kürzertreten und mich vermehrt meiner Familie widmen», sagte Enzo Ceglia Ende Mai 2009 an seinem Abschiedsfest im Restaurant «Concordia» in Veltheim, wo er 15 Jahre gewirkt hatte. Doch es sollte anders kommen. Der Schritt ins Privatleben fiel ihm nämlich gar nicht leicht. Die Pension kann ja toll sein, aber nicht für einen getriebenen Menschen wie Ceglia.

Es war ihm nie wohl beim Nichtstun, und so hielt er bald Ausschau nach einem kleinen Restaurant. Er sah sich zwar an einigen Orten um, doch fündig wurde er nicht. Plötzlich öffnete sich doch ein Türchen, allerdings war das Restaurant bedeutend grösser, als er es sich vorgestellt hatte. Eine Familie aus dem Bekanntenkreis, der das Haus gehörte, wollte ihn unbedingt verpflichten.

Im Familien- und Freundes-Kreis war nur Kopfschütteln zu vernehmen. «Willst du dir das wirklich antun in deinem Alter», lautete der Tenor. Doch das «Feu sacré» loderte eben zu stark, und so gab er sein Jawort. 72-jährig gab er Mitte Oktober 2014 in Töss sein Comeback im nach seinen Wünschen umgebauten «Ristorante Castello».

Das Ristorante Castello in Töss.

Ein meisterlicher Autodidakt

Enzo Ceglia stammt aus der italienischen Adria-Region Molise. Seine Wanderjahre führten ihn nach Frankreich und Deutschland, wo er auch das Kochen lernte. Allerdings passte ihm die dortige Küche ganz und gar nicht. «Ich schrieb meiner Mutter, sie solle mir Rezepte senden, damit ich diese dann selber ausprobieren könne», erinnert sich der Gastronom. Für den damals 20-jährigen Italiener war das Kochen anfangs reines Hobby.

1988 landete er als Saisonnier in der Schweiz und arbeitete einige Jahre in einem bekannten italienischen Restaurant in Zürich. Er wollte aber sein eigenes Lokal führen, seine eigenen Ideen verwirklichen und nach seinem Gusto kochen, wie er es bereits in Italien getan hatte. Die Anfangsphase Mitte der neunziger Jahre in der «Concordia» war alles andere als ein Spaziergang, denn auf eine Stammkundschaft konnte er nicht zählen.

«Ich schrieb meiner Mutter, sie solle mir Rezepte senden, damit ich diese dann selber ausprobieren könne»Enzo Ceglia

Doch Enzo Ceglia gab nicht auf. Auf der kulinarischen Landkarte wurde das Restaurant an der Feldstrasse bald ein sicherer Wert. Feinschmeckern galt er als der «beste Italiener» über die Region hinaus. Bekannte Persönlichkeiten zählten zu seinen Stammkunden.

Enzo Ceglia, der getriebene Perfektionist, war ein charmanter, gastfreundlicher Patron, der seine Gäste, wenn immer möglich, selbst empfangen wollte. Es freute ihn besonders, wenn er ihnen seine empfohlenen Kreationen, die nicht auf der Speisekarte standen, auftischen durfte. So konnte er seinen Ideen freien Lauf lassen.

Seine Teigwaren, ob Tagliatelle oder Ravioli, mit saisonal verschiedenen Füllungen, waren wunderbar, sein Vitello Tonnato war schon fast legendär – und es verdient besondere Erwähnung. Wen es nach einem «Filetto di manzo al tegamino alle erbette» (Kalbsfilet mit frischen Kräutern im Pfännchen) oder einem Kalbs-Ossobuco gelüstete, der kam bei ihm ebenso auf seine Rechnung.

Und der Fisch war eine eigentliche Spezialdisziplin: Ob Seeteufel, Wolfsbarsch, Dorade, Thunfisch oder Meeresfrüchte wie Garnelen und Tintenfisch. Im Frühling gab es köstliche einheimische Spargeln und im Herbst tolle Wildspezialitäten und Trüffel. Enzo Ceglia hatte eigentlich für jeden Geschmack etwas bereit. Der sympathische Italiener hinterlässt zweifellos eine grosse Lücke.

