Der Mann hinter dem Wimmelbuch

Samuel Schuhmacher freut sich über den Erfolg seines Wimmelbuchs. Die erste Auflage war schon nahezu ausverkauft, als Ende letzten Jahres die Buchvernissage stattfand. Ebenso sehr freute sich der Zeichner damals über einen ganz privaten Vernissagengast. Seine Mutter hatte ihm eine Karte mitgebracht mit einer Kinderzeichnung Samuels drauf: Bagger und Bauarbeiter, Lastwagen und Spuren der Traxe, die damals in Hettlingen, wo die Familie wohnte, eine neue Siedlung bauten. Der Siebenjährige war fasziniert und zeichnete, was er sah: Ein Gewimmel von Menschen und Maschinen.

Der Zuhörer

Noch eine Erinnerung aus Kindheitstagen erzählt Schuhmacher. Als Kindergärtnerin hatte sein Mami den eigenen Kindern all die Bilderbücher erzählt, die hierzulande Geschichte schrieben: Pitschi, Die Reise nach Tripiti, Schellenursli. Er habe das geliebt, sagt der Sohn heute und hat all diese Bücher im Regal stehen, neben Comics von Mike van Audenhove (Zürich by Mike), von Uderzo (Asterix), von Morris (Lucky Luke) und vielen anderen. Seine Mutter habe ihn, als er zehn war, auch zum ersten Mal ans Comic-Festival Luzern begleitet, wo der inzwischen verstorbene van Audenhove auftrat, erzählt der heute 26-Jährige. «Meine Eltern waren unterstützend, aber nicht fütternd.» Ins Kunstmuseum beispielsweise sei die Familie kaum je gegangen.

Der Zeichner

Nach den Kinderbüchern aus Mutters Mund kam klein Samuel auf den Comic-Geschmack und begann, sich Bände bei der Gemeindebibliothek aus: «Der Gang dorthin war mir immer wichtig.» Am liebsten hätte er es gehabt, wenn sein Vater, der ihn mit Asterix vertraut machte, ihm die Comics vorgelesen hätte. Doch dieser sagte, Comics vorlesen, das könne man nicht. Also begann der Sohn selber zu lesen, und schon bald bildete sich ein Berufswunsch heraus: Kunstmaler oder Comiczeichner wollte er werden. Der Weg dorthin führte ihn später zwei Jahre ans Gymi Rychenberg, dann nach Zürich ans Liceo Artistico, wo es ihm viel besser gefiel. Auch für die dreijährige Ausbildung zum Illustrator an der Hochschule Luzern und für seine Dozenten dort findet er nur lobende Worte.

Schuhmacher hinter «seinem» Wimmelbuch. Bild: mad

Der Spieler

Wir treffen ihn zum Gespräch in seiner Winterthurer Wohnung, die er mit seinem Bruder teilt und die ihm auch als Atelier dient. Viel Platz braucht dieses nicht. Sein Arbeitsgerät ist ein iPad, darauf zeichnet und gestaltet er Bilder, Plakate, Drucksachen, Aufträge, und darauf hat er in den letzten Wochen auch die Bilder des Wimmelbuchs überarbeitet für die zweite Auflage, die ab 20. März erhältlich sein wird. Da und dort hat er eine neue Figur eingefügt. Der aufmerksame Sucher entdeckt beispielsweise Viktor Giacobbo, Erwin Schatzmann, und zwei hierzulande bekannte Comic-Figuren haben ebenfalls ihren Auftritt. Schuhmacher mag das spielerische Fantasieren mit dem elektronischen Zeichenstift und erlaubt sich kleine Frei- und Frechheiten.

Der Musiker

Seine eigene Band «Prince Jelleh» etwa hat er beispielsweise einfach mal frisch und froh auf die grosse Steibi-Bühne gezaubert, obschon es bisher erst für den Kirchplatz gereicht hat. Doch träumen dürfen sie durchaus, schliesslich haben sie auch schon im goldenen Ei gespielt, dem Nobelhotel in Davos, und kürzlich eine kleine Tournee als Vorgruppe durch Deutschland absolviert, mittelgrosse Clubs vor Hunderten Zuhörenden von Hamburg bis Berlin. Samuel Schuhmacher ist der Schlagzeuger und beeindruckt von den Konzerten in Deutschland: «Das Publikum ist sehr aufmerksam und bereit, sich auf die Musik einzulassen.»

Der Erfinder

Auch Schuhmacher selber ist auf der Suche nach Neuem, nach einem Comic-Format, das nicht an die Grenzen der fest definierten Boxen gebunden ist. «Was kann man mit diesem Medium sonst noch machen?», fragte er sich, bevor er seine Bachelorarbeit begann. Er erinnerte sich an die Schriftrollen vergangener Kulturen und machte erste Versuche auf einer Quittungsrolle aus dem Coop. Daraus entwickelte er seinen sackgasscomic.ch. Das ist ein fortlaufender Online-Strip, den man auf dem Handy mit dem Finger immer weiterwischen kann. Unter dem Namen Oberwiesli hat er in diesem Format ein etwas bünzliges Wohnquartier und ein ganzes Comic-Universum erfunden, das er auf Instagram ständig erweitert. Und daraus wiederum hatte er Ende letzten Jahres noch eine neue Form entwickelt, die viel Spass und eine Zukunft als Comedian verspricht: Er selber las und füllte die Sprechblasen live vor einem begeisterten Publikum.

Der Klassiker

Neben dem ständig Neuen, das ihm die Technik bietet und abfordert, möchte Schuhmacher auch das Zeichnerhandwerk wieder stärker pflegen. Kürzlich in Rom kaufte er sich ein klassisches Skizzenbuch und nahm sich vor, jeden Tag in zehn Minuten eine Zeichnung anzufertigen – wenn er die Zeit dafür findet. Das Büchlein blieb bisher leer.