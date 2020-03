Der Recyclinghof wird überrannt

Nun da Restaurants, Kinos und Bars geschlossen sind, bleibt den Leuten zu Hause offenbar wenig anderes übrig als auszumisten. Das bekommt aktuell die Firma Maag Recycling an der Werkstrasse zu spüren. Wegen des grossen Ansturms ruft die Geschäftsführerin Judith Maag dazu auf, auf nicht wichtige Entsorgungen zu verzichten: «Wir setzen alles daran, für diejenigen Personen offen zu bleiben, die aufgrund von Umzug, Räumungen oder sonstigen wichtigen Gründen entsorgen müssen.»

Die Autos stehen Schlange, alle wollen ihren «Grümpel» entsorgen. Bild: PD

Maximal fünf Autos

Schon am Montag habe es «gräblet». Am Dienstag, nach dem der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärte, sei kurzfristig es etwas besser gewesen – auch wegen des neu eingeführten Tröpfchensystems. Allerdings werden seit Donnerstag nicht mehr Personen, sondern Autos kanalisiert. Aktuell dürfen maximal fünf Fahrzeuge auf den Platz. Dies um die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit betreffend Hygiene und Abstand einzuhalten. Alle anderen privaten Entsorgenden müssen beim Bahnhof Grüze in die Warteschlange, wo sie einzeln abgerufen werden: «Weil es sich dabei um öffentlichen Grund handelt, werden wir von der Stadt personell unterstützt», so Maag.

«Kommt nur, wenn es wirklich nötig ist.»Judith Maag

Laut Maag kam das neue Dosiersystem nicht bei allen gut an. «Mir wurde einiges an den Kopf geworfen, was ich lieber nicht wiederhole.» Sie habe aber auch grosse Dankbarkeit erlebt.

Abgesagte Sammlungen

Neben der vorigen Zeit, welche die Leute zum Aufräumen nutzen, sieht Maag noch andere mögliche Gründe für den Ansturm: So wurden etwa die bislang von den Vereinen durchgeführten Papiersammlungen abgesagt. Das führt dazu, dass die Leute neben Gartenmöbeln und Co. vermehrt auch Haushaltsmüll mitbringen: «Weil die Leute zu Hause sind, konsumieren sie dort auch mehr.» Ihr Appell an alle: «Kommt nur, wenn es wirklich nötig ist.»