Der Roboter-Bau bekommt seinen Deckel

Wer Montagmorgen den Kirchplatz überquerte, sah ihn: Den gelben Riesen. Ein 36 Tonnen schwerer und knapp 30 Meter hoher Pneukran stand direkt vor dem Gewerbemuseum. Sein Auftrag war, das Metalldach des sogenannten Rock-Print-Pavillons herunter und anschliessend wieder hinauf zu heben. Während vier Wochen baute ein Roboter der ETH Schotterstein-Säulen aus Gneis und Schnur. Es geht primär um nachhaltiges Bauen.

Das provisorische Dach schützte den Roboter beim Aufbau der Schotterstein-Säulen vor Regen und verhinderte so auch, dass Wasser in die Säulen fliesst. Wasser würde den Stein langsam abtragen (Erosion). Es könnte im Winter zusätzlich gefrieren, sich ausdehnen und somit Abplatzungen an den Säulen verursachen. Weil das neun Tonnen schwere Metalldach aber auch einen statischen Nutzen hat und die Säulen fertig gebaut sind, musste es am Montagnachmittag wieder hinauf. Diesmal direkt auf die elf Steintürme. Der Druck, den es auf die sie ausübt, gibt ihnen Halt. Das ist vergleichbar mit einem Tisch: Je schwerer die Tischplatte, umso stabiler der Tisch.

Gewerbemuseum: Eröffnung und Referate Donnerstag 4.10.18 - 18.30 Uhr. Öffentliche Führungen (tho)