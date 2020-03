Der Rothaus-Umbau hat begonnen

Die Möbel sind ausverkauft, das Elektronikfachgeschäft geräumt und die Ohrringe gezügelt. Das Fachgeschäft Die Gitarre ist der letzte verbleibende Mieter im Häuserblock zwischen Marktgasse und Kirchplatz. Doch auch Gitarren und Mandolinen werden bald anderswo verkauft. Sicher noch bis im Spätsommer werde sein Geschäft am Kirchplatz bleiben, sagt Franco Marioli von Die Gitarre. «Danach werden wir in ein neues Lokal umziehen.» Zum genauen Termin und zum neuen Standort könne er leider noch nichts sagen.

Am Dienstag wurden die Fassaden an der Marktgasse 31 bis 37 sowie am Kirchplatz 6 und 8 eingerüstet. Das Gerüst werde die ganze Bauzeit bis voraussichtlich im Mai 21 stehen bleiben, sagt André Kesper. Die Eigentümerin hat seine Firma Kesper Wegelin AG mit der Kommunikation zum 15-Millionen-Franken-Projekt beauftragt. Die Liegenschaften im Herzen der Altstadt gehören der Anlagestiftung Assetimmo, die für verschiedene Pensionskassen insgesamt 2,4 Milliarden Franken in Immobilien investiert hat.

Vermietung ab Frühling

Passanten werden von der Baustelle kaum mehr als das Gerüst, die Abstellplätze und den Kran bemerken, der im Innenhof aufgestellt wird. Der Grossteil der Arbeiten geschieht im Innern des Rothauses. Das Dach wird gedämmt, Leitungen erneuert und Wände umgestellt. Im vierten Stock werden fünf Wohnungen eingebaut mit je einer Terrasse. In den Stockwerken darunter sind 1600 Quadratmeter Büroflächen vorgesehen und wieder 1800 Quadratmeter Ladenfläche. Auch in den Obergeschossen der weiteren Liegenschaften sind Büros vorgesehen und in den Erdgeschossen Läden.

«Die Vermarktung wird im Laufe des Frühlings starten.»André Kesper

Dazu, wer die neuen Räumlichkeiten nach Abschluss der Bauarbeiten mietet, nimmt die Eigentümerin, die Immobilien-Anlagestiftung Assetimmo keine Stellung. Laut Kesper werden die Umbauten und Sanierungsarbeiten vorgenommen, ohne dass dabei schon Wünsche einer bestimmten Kundschaft berücksichtigt werden. «Die Vermarktung wird im Laufe des Frühlings starten.»

«Gespräche im Gange»

Das Elektronikfachgeschäft Interdiscount, das zur Coopgruppe gehört, will nach Abschluss der Bauarbeiten wieder ins Rothaus zurückkehren. «Wir und der Vermieter sind interessiert, am Standort an der Marktgasse auch nach dem Umbau eine Filiale zu betreiben», sagt Interdiscount-Mediensprecherin Alexandra Friedli. Gespräche seien im Gange. Interdiscount betreibt auch Filialen im Einkaufszentrum Stadtgarten, im Grüzemarkt und im Rosenberg.

Interesse an einer Rückkehr ins Rothaus hat auch die Schmuck-Kette Claire’s signalisiert. Für die Anbieterin von Accessoires, Schmuck und Klimbim, die auch im Stadttor eine Filiale betreibt, ist die Marktgasse ein lohnender Standort. Eine Wiedereröffnung im Rothaus sei letztlich aber abhängig von der Miete, die nach dem Umbau verlangt werde, sagte Geschäftsführerin Ivana Savic gegenüber dem «Landboten».

Nicht zurückkehren wird Möbel Pfister. Das Unternehmen, das seit Oktober zur österreichischen XXXLutz-Gruppe gehört, suche in Winterthur aktuell auch keinen neuen Standort, sagt Möbel-Pfister-Sprecher Alfredo Schilirò. Kundinnen und Kunden stehen Filialen in Dübendorf, St. Gallen und Zürich zur Verfügung.

Machtwort des Bundesrates

Letztmals saniert wurde das Rothaus vor 40 Jahren. Bis dahin hatte Coop hier Haushaltartikel, Schuhe, Mercerie, Tücher und Kleider angeboten. Der Kauf der Liegenschaft durch den damaligen Konsumverein war in den 1940er-Jahren höchst umstritten. Der Gewerbeverein wehrte sich gegen die Konzentration von mehreren Verkaufslokalen an einem Ort. Erst ein Machtwort des Bundesrates entschied den Streit zugunsten von Coop.

Das Rothaus wurde 1907 von der Veltemer Kaufmannsfamilie Biedermann erbaut. Ihr «Magazinum» avancierte in den folgenden Jahrzehnten zum führenden Textilwarenhaus der Ostschweiz. Die Skulptur des Schneiders an der Ecke Marktgasse und Untere Kirchgasse erinnert noch heute an die Herkunft der Familie als umherziehende Tuchhändler.