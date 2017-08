Der Stadtrat lässt «Aquifer» sterben, die Grünen finden das beschämend

Es hätte eine umweltfreundliche Heizzentrale werden sollen mit einem weit verzweigten Leitungsnetz. «Aquifer» hätte das ganze Neuwiesenquartier vom Hauptbahnhof bis zur Blumenau und von der Schützenwiese bis zur Bahnlinie nach Schaffhausen mit Energie für Heizungen und Warmwasser beliefern sollen. Energie, die hauptsächlich dem Grundwasser entzogen worden wäre. Daher die Bezeichnung Aquifer, was unter Geologen eine wassertragende Schicht bedeutet.

Doch dieses Aquifer-Projekt, das Stadtwerk Winterthur 2015 geplant hatte, geriet bald schon ins Wanken. Bürgerliche Politiker waren von Anfang an skeptisch: Das Experiment mit der Vergärungsanlage Biorender sei Verlust genug, hiess es schon früh.

«Die Rentabilität von Aquifer läge bei 2,2 Prozent. Da brauchts nur eine ganz kleine Änderung, und wir wären tief im Minus.»Stefan Fritschi, Stadtrat (FDP)

Dann flog der Schwindel auf, den sich Stadtwerk mit dem Wärmering Frauenfeld geleistet hatte, worauf der Stadtrat im letzten Herbst ankündigte, das Aquifer-Projekt werde sistiert und überprüft. Überprüft nicht auf seine Machbarkeit oder umweltpolitische Wirkung, sondern nur auf seine Wirtschaftlichkeit.

Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), seit Mai der neue Stadtwerk-Verantwortliche, teilte gestern nun mit, diese Wirtschaftlichkeit sei «nicht mehr» gegeben. Aquifer werde definitiv nicht umgesetzt.

Ölpreis und die Verzögerungen

Seit den Planungen, Berechnungen und Annahmen des Jahres 2015 hätten sich «zahlreiche wesentliche Faktoren geändert», schreibt Stadtwerk in der Mitteilung. Genannt werden dann die «anhaltend tiefen Ölpreise» sowie die Vorschriften des Kantons zur Umweltqualität von Heizungen. Diese lassen weiter auf sich warten und werden vermutlich kaum vor 2020 in Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass bis auf weiteres noch herkömmliche Heizungen eingebaut werden können, die fossile Stoffe verbrennen.

Nebst diesen Faktoren komme hinzu, dass durch die Verzögerungen nun gewisse Synergien beim Bau nicht mehr genutzt werden könnten, was die Kosten erhöhe. Und mehrere Grosskunden, die ihre Gebäude an der Wärmeverbund Aquifer angeschlossen hätten, seien daran, jetzt andere Heizungen selber zu bauen. Zu den Grossverbrauchern im Gebiet gehören unter anderen die SBB (Bahnhof), die Eulachhallen AG, der Kanton mit den Rennweghallen und der Berufsschule BBW.

All diese Faktoren, so führen Fritschi und Stadtwerk im Communiqué aus, würden dazu führen, dass «eine Subventionierung durch die Stadt in der Höhe von mindestens elf Millionen Franken nötig» wäre, um das Projekt langfristig rentabel zu machen. Das Projekt sei zwar «ökologisch sinnvoll», räumt das Communiqué ein. Doch der Stadtrat erachte es angesicht der städtischen Finanzlage «als nicht sinnvoll, einen einzelnen Quartierwärmeverbund zu subventionieren». Aus, fertig, Schluss mit Aquifer!

Grüne: Kleinmütige Strategie

Dieses Denken und dieser Entscheid des Stadtrats, das sei «kleinmütig», es sei «beschämend für die sechstgrösste Stadt in der reichen Schweiz»» und bedeute ein Abschied vom CO2-Absenkpfad. So argumentierten gestern die Grünen. Und sie erinnern daran, was das Ziel der Energiepolitik sein müsste, nämlich den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu bremsen: «Die Klimaerwärmung schreitet mit Riesenschritten voran und beschleunigt sich fast täglich mehr.»

FDP: Der Stopp überzeugt

Im Gegensatz zu den Grünen begrüsst die FDP den Entscheid des Stadtrats und des FDP-Werkvorstehers, das Aquifer-Projekt definitiv zu stoppen. Damit würden «wirtschaftliche Überlegungen zu Recht höher gewichtet als die Ausrichtung auf eine äusserst risikoreiche ökologische Strategie», schreibt die Partei. Für diese alte Strategie macht die FDP namentlich den früheren grünen Werkvorsteher Matthias Gfeller verantwortlich. Bereits im Frühling 2016 habe Gfeller für das Projekt eine Finananzierungsmethode präsentiert, die in Teilen «rechtlich und politisch kaum haltbar» sei.

