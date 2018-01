Der Stadtrat will keine Zeitvorsorge

Zeitvorsorge ist im Trend. In mehreren Kantonen sind Vorstösse dazu hängig. Die Idee dahinter ist simpel: Ältere Leute leisten noch betagteren Mitmenschen Gesellschaft und helfen bei Alltagsaufgaben, wie Einkaufen und Arztbesuchen. Die Stunden, die sie dafür aufwenden, werden auf ihrem «Zeitkonto» festgeschrieben. Wenn sie später selbst auf Hilfe angewiesen sind, können sie diese einlösen. So können sie länger selbstständig leben.

St. Gallen macht es vor

In der Stadt St. Gallen läuft seit 2014 ein von der Stadt mitgetragenes Projekt. Im Jahr 2016 leisteten 120 Zeitvorsorgende rund 7500 Stunden Arbeit, die rund 80 Leistungsbezügern zugutekam. In verschiedenen Gemeinden wurden Genossenschaften gegründet. Auch in Winterthur stösst die Idee der Zeitvorsorge auf viel Interesse. Das Postulat, das Barbara Huizinga-Kauer (EVP) und vier Mitunterzeichner Anfang 2016 einreichten, wurde von allen Fraktionen unterstützt, ausser der SVP. Im Advent kam nun die Antwort des Stadtrats: Er nehme «in zustimmendem Sinn Kenntnis» und schreibe das Postulat «als erledigt» ab.

Das heisst allerdings nicht, dass der Stadrat auch tatsächlich ein solches Zeitvorsorgesystem einführen möchte. Zwar anerkennt er, dass solche Modelle «auf den ersten Blick bestechend» wirkten. «Bei einer näheren Auseinandersetzung damit rücken aber die kritischen Aspekte in den Vordergrund.»

Ein Zweiklassensystem?

Ein Hauptgrund sind die Finanzen. Mit «Kosten in Millionenhöhe» rechnet der Stadtrat, würde die Stadt Winterthur ein ähnliches Modell aufbauen wie St. Gallen. «Aktuell fehlt es noch an Erfahrungen aus der Praxis, welche die hohen Kosten rechtfertigen würden.» Nach Einschätzung des Stadtrats wäre dazu eine Betriebsdauer von mindestens drei bis fünf Jahren nötig.

Neben den finanziellen werden aber auch ethische Argumente ins Feld geführt. Der Stadtrat warnt vor einer «Ökonomisierung der Freiwilligenarbeit». Bei der klassischen Freiwilligenarbeit wird kein Gegenwert erwartet. Mit den Zeitgutschriften werde «faktisch eine neue Währung geschaffen». Die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Formen der Freiwilligenarbeit, etwa in Sportvereinen oder im Asylwesen, könnte als stossend empfunden werden. Auch die Pflege von Angehörigen wird in der Regel nicht angerechnet. Befürchtet wird auch eine Konkurrenzsituation im Altersbereich selbst: Freiwillige Helfer könnten «abwandern», was bei den bestehenden Anbietern für böses Blut sorgen könnte. Vorerst wartet der Stadtrat also ab. Im Rahmen einer ohnehin anstehenden Versorgungs- und Bedarfsplanung werde man 2018 «allenfalls» eine Förderung der informellen Nachbarschaftshilfe prüfen.

«Steter Tropfen . . .»

Initiantin Barbara Huizinga-Kauer fühlt sich von dieser eher abschlägigen Antwort nicht entmutigt. «Steter Tropfen höhlt den Stein. Oft braucht es mehrere Anläufe, bis eine Idee reif ist. Denn dass im Altersbereich etwas passieren muss, ist klar.» Die Sorge, dass Zeitvorsorge andere Formen der Freiwilligenarbeit konkurriert, teilt sie nicht: «Das Angebot würde Menschen ansprechen, für die Freiwilligenarbeit bisher kein Thema war.» Sie glaubt, grosse Investitionen seitens der Stadt wären nicht unbedingt nötig – es könnte auch eine private Trägerschaft das Projekt koordinieren und die Stadt wäre bloss Garantin. «So eine Lösung wäre den Mitteparteien sogar sympathischer.» (mig)