Der Stadtteil, der nicht gebaut wurde

Auf dem Schuepis, im Ifang und im Weier werden in den nächsten Jahrzehnten keine Häuser stehen. Die Wiesen um den Felsenhof und die Ziegelhütte bleiben den Kühen, Krähen und Traktoren vorbehalten. Und die Felder bei Gotzenwil und Weiherhöhe den Spatzen, Staren und Mähdreschern.

Es hätte auch anders kommen können. Als die Stadt in den 1950er-Jahren bei Gotzenwil 100 000 Quadratmeter Land kaufte, tat sie dies in der Absicht, Winterthur in Richtung Tösstal wachsen zu lassen. Auch die Genossenschaften HGW, GWG und Waldheim kauften Land am Hang hinter Seen. Der Plan war, darauf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser zu bauen. So gross hätte der neue Stadtteil werden sollen, dass er eine eigene S-Bahnstation erhalten hätte. «Felsenhof» hätte sie geheissen und an den Bauernhof auf der grünen Wiese erinnert.

Hätte, wäre, wenn. Seit dem Ende Februar ist klar: Das Wies- und Ackerland um Gotzenwil und Weiherhöhe bis hinunter zum Schulhaus Oberseen wird nicht überbaut. Innert der zur Verfügung stehenden Frist sind beim Baurekursgericht gegen eine Verfügung des Kantons, das Gebiet als Freihaltezone festzusetzen, keine Rekurse eingegangen. Wieder zu Bauland werden könnte das Gebiet damit nur im Rahmen einer kantonalen Richtplanänderung. «Das ist eine sehr hohe politische und rechtliche Hürde», sagt Nicolas Perrez vom Amt für Städtebau Winterthur.

Hin und her mit Kehrtwenden

Die Geschichte des nicht gebauten Stadtteils Gotzenwil ist eine Geschichte von politischen Kämpfen zwischen Linken und Bürgerlichen, aber auch zwischen Linken und Genossenschaften. Es ist eine Geschichte des wachsenden Widerstandes gegen die Zersiedelung, von Abstimmungen und einer Petition – und von einigen Kehrtwenden.

1952 kauft die Stadt 10 Hektaren Land bei Gotzenwil.

kauft die Stadt 10 Hektaren Land bei Gotzenwil. 1963 kaufen die Baugenossenschaften HGW, GWG und Waldheim Land südöstlich von Seen.

1966 genehmigt der Regierungsrat den Teilbebauungsplan Oberseen-Gotzenwil-Iberg für das Gebiet östlich der Eisenbahnlinie nach Rüti. Dort standen bis dahin nur wenige Häuser (siehe Landeskarte von 1958).





Landeskarte von 1958.

genehmigt der Regierungsrat den Teilbebauungsplan Oberseen-Gotzenwil-Iberg für das Gebiet östlich der Eisenbahnlinie nach Rüti. Dort standen bis dahin nur wenige Häuser (siehe Landeskarte von 1958).

1970 bewilligen die Winterthurerinnen und Winterhurer 8 Millionen für die Erschliessung des Grüentals und von Oberseen. Die Verkehrsachse soll später nach Gotzenwil verlängert werden. In den folgenden Jahrzehnten wird der ganze Hang hinauf zum Chölberg mit Mehr- und Einfamilienhäuser zugebaut.

bewilligen die Winterthurerinnen und Winterhurer 8 Millionen für die Erschliessung des Grüentals und von Oberseen. Die Verkehrsachse soll später nach Gotzenwil verlängert werden. In den folgenden Jahrzehnten wird der ganze Hang hinauf zum Chölberg mit Mehr- und Einfamilienhäuser zugebaut.





1985 genehmigt der Bundesrat den ersten kantonalen Gesamtplan für den Kanton Zürich.

genehmigt der Bundesrat den ersten kantonalen Gesamtplan für den Kanton Zürich. 1986 entscheidet der Grosse Gemeinderat gegen den Willen des bürgerlichen Stadtrates, das Gebiet westlich von Gotzenwil der Reserve-, statt der Wohnzone zuzuordnen. Den entscheidenden Antrag stellt der damalige SP-Gemeinderat Ernst Wohlwend, was ihm die lebenslange Feindschaft einiger Baugenossen beschert.

entscheidet der Grosse Gemeinderat gegen den Willen des bürgerlichen Stadtrates, das Gebiet westlich von Gotzenwil der Reserve-, statt der Wohnzone zuzuordnen. Den entscheidenden Antrag stellt der damalige SP-Gemeinderat Ernst Wohlwend, was ihm die lebenslange Feindschaft einiger Baugenossen beschert. 1999 will der bürgerliche Stadtrat in den Gebieten Oberseen, Gotzenwil und Sennhof neue Wohnzonen schaffen. Die SP und die Grünen sprechen sich gegen die Umzonung von 7 Hektaren Land bei Gotzenwil aus. Im Rat argumentieren die damaligen Gemeinderäte Pearl Pedergnana (SP) und Matthias Gfeller (Grüne) gegen den Bau von 150 Reiheneinfamilienhäusern durch Genossenschaften.

will der bürgerliche Stadtrat in den Gebieten Oberseen, Gotzenwil und Sennhof neue Wohnzonen schaffen. Die SP und die Grünen sprechen sich gegen die Umzonung von 7 Hektaren Land bei Gotzenwil aus. Im Rat argumentieren die damaligen Gemeinderäte Pearl Pedergnana (SP) und Matthias Gfeller (Grüne) gegen den Bau von 150 Reiheneinfamilienhäusern durch Genossenschaften.





2001 Weil FDP und SVP das Referendum ergreifen, kommt es zur Abstimmung. Die Befürworter werfen den Anwohnern aus Weiherhöhe und Gotzenwil vor, aus egoistischen Gründen gegen die Umzonung zu opponieren. Die Anwohner lebten selbst im «abgelegenste Grün» und missgönnten anderen dieselbe Wohnqualität. Dennoch folgen 66,3 Prozent der Stimmberechtigten dem Slogan «Gotzenwil bleibt Grün» und lehnen die Umzonung ab. Die HGW reagiert erbost und droht, künftig ausserhalb der Stadt zu bauen.

Weil FDP und SVP das Referendum ergreifen, kommt es zur Abstimmung. Die Befürworter werfen den Anwohnern aus Weiherhöhe und Gotzenwil vor, aus egoistischen Gründen gegen die Umzonung zu opponieren. Die Anwohner lebten selbst im «abgelegenste Grün» und missgönnten anderen dieselbe Wohnqualität. Dennoch folgen 66,3 Prozent der Stimmberechtigten dem Slogan «Gotzenwil bleibt Grün» und lehnen die Umzonung ab. Die HGW reagiert erbost und droht, künftig ausserhalb der Stadt zu bauen. 2005 vernetzt die Stadt zwischen Gotzenwil und Eidberg Magerwiesen, Obstgärten und Feuchtstandorte. Dank der Massnahmen soll der Gartenrotschwanz und die Quelljungfer-Libelle in das Gebiet zurückkehren.

vernetzt die Stadt zwischen Gotzenwil und Eidberg Magerwiesen, Obstgärten und Feuchtstandorte. Dank der Massnahmen soll der Gartenrotschwanz und die Quelljungfer-Libelle in das Gebiet zurückkehren. 2010 schlägt der Kanton vor, 39 Hektaren Land bei Gotzenwil aus der Reserve- in die Freihaltezone umzuteilen. Bauprojekte wären danach nicht mehr möglich. Dagegen wehrt sich der Stadtrat, in dem mittlerweile SP und Grüne die Mehrheit stellen. Unter Führung des ersten linken Stadtpräsidenten Wohlwend will der Stadtrat 31 Hektaren im Siedlungsgebiet behalten.

schlägt der Kanton vor, 39 Hektaren Land bei Gotzenwil aus der Reserve- in die Freihaltezone umzuteilen. Bauprojekte wären danach nicht mehr möglich. Dagegen wehrt sich der Stadtrat, in dem mittlerweile SP und Grüne die Mehrheit stellen. Unter Führung des ersten linken Stadtpräsidenten Wohlwend will der Stadtrat 31 Hektaren im Siedlungsgebiet behalten. 2011 An einer Landsgemeinde des Stadtrates in Seen treten erneut Gegner einer Überbauung bei Gotzenwil an die Öffentlichkeit. Anwohner, Sympathisanten und Interessensgruppen vom VCS bis zum Zürcher Bauernverband verlangen erneut: «Gotzenwil bleibt Grün». Der Stadtrat lässt eine Studie erstellen, die aufzeigt, dass sich Wachstum und Lebensqualität nicht ausschliessen müssen.

An einer Landsgemeinde des Stadtrates in Seen treten erneut Gegner einer Überbauung bei Gotzenwil an die Öffentlichkeit. Anwohner, Sympathisanten und Interessensgruppen vom VCS bis zum Zürcher Bauernverband verlangen erneut: «Gotzenwil bleibt Grün». Der Stadtrat lässt eine Studie erstellen, die aufzeigt, dass sich Wachstum und Lebensqualität nicht ausschliessen müssen. 2012 Weil der Widerstand anhält, weicht der Stadtrat von der Maximalforderung ab. Der Hang zwischen Seen und Gotzenwil soll nun der Landwirtschaftszone zugewiesen und lediglich noch 6 Hektaren Land zwischen Gotzenwil und Weiherhöhe überbaut werden. Es ist in etwa dasselbe Land, dessen Umzonung das Volk 2001 ablehnte (siehe Grafik unten). 4000 Personen vor allem aus dem Stadtkreis Seen stellen sich mit einer Petition gegen ein verkleinertes Baugebiet. Dennoch stimmt der Regierungsrat dem Antrag Winterthurs zu. Kurz darauf sagen die Zürcherinnen und Zürcher überraschend Ja zur Kulturlandinitiative der Grünen. Eine Mehrheit will die Zersiedelung stoppen.

Weil der Widerstand anhält, weicht der Stadtrat von der Maximalforderung ab. Der Hang zwischen Seen und Gotzenwil soll nun der Landwirtschaftszone zugewiesen und lediglich noch 6 Hektaren Land zwischen Gotzenwil und Weiherhöhe überbaut werden. Es ist in etwa dasselbe Land, dessen Umzonung das Volk 2001 ablehnte (siehe Grafik unten). 4000 Personen vor allem aus dem Stadtkreis Seen stellen sich mit einer Petition gegen ein verkleinertes Baugebiet. Dennoch stimmt der Regierungsrat dem Antrag Winterthurs zu. Kurz darauf sagen die Zürcherinnen und Zürcher überraschend Ja zur Kulturlandinitiative der Grünen. Eine Mehrheit will die Zersiedelung stoppen.





2013 Der Stadtrat verzichtet ganz auf das Baugebiet bei Gotzenwil. Weil das Land zuletzt Reservezone war, muss sie den Grundeigentümern keine Entschädigungen zahlen.

Der Stadtrat verzichtet ganz auf das Baugebiet bei Gotzenwil. Weil das Land zuletzt Reservezone war, muss sie den Grundeigentümern keine Entschädigungen zahlen. 2015 beantragt der Stadtrat, einen Teil des Gebietes der Landwirtschaftszone zuzuweisen. Dies mit Verweis auf die weitere Entwicklung der beiden städtischen Bauernhöfe Felsenhof und Weierhöhe.

beantragt der Stadtrat, einen Teil des Gebietes der Landwirtschaftszone zuzuweisen. Dies mit Verweis auf die weitere Entwicklung der beiden städtischen Bauernhöfe Felsenhof und Weierhöhe. 2019 teilt der Kanton der Stadt mit, eine bauliche Entwicklung der Bauernhöfe werde weiterhin ohne Einschränkungen möglich sein. Daraufhin stimmt auch der Stadtrat dem Freihaltegebiet Gotzenwil zu. Mit dem Ablauf der Rekursfrist gegen eine Verfügung der Baudirektion vom Februar 2020 wird das Gebiet zur Freihaltezone.

Die Entwicklung im Video: