Der Sternenherbst ist da

Nun sind die herbstlichen Vorboten auch am abendlichen Sternenhimmel unübersehbar. Die klassischen Formationen der kühleren Jahreszeit stehen vollzählig am östlichen Sternenhimmel. Zum Auftakt suchen wir das W-förmige Sternbild Cassiopeia, das in Richtung Nordosten mächtig an Höhe gewonnen hat. Weiter südlich hat das Sternenquadrat des Pegasus und sein Anhängsel, die Andromeda, schon fast den Südmeridian erreicht. Unter ihm macht sich das ausgedehnte, aber ebenfalls markante Sternbild der Fische bemerkbar. Und noch etwas tiefer im Südosten funkeln die schwachen Sterne des Walfisches, in dem die alten Griechen ein Seeungeheuer sahen.

Ein eigentlicher Blickfang ist genau über dem Ostpunkt das kleine Sterngrüppchen der Plejaden, das «Siebengestirn». In einem Fernglas erinnert diese Gruppe an den Himmelswagen, doch der kurvt in dieser Jahreszeit seiner tiefsten Position des Jahres über dem Nordhorizont entgegen

Rendezvous zwischen Mond und Jupiter

Leider ist es schon wieder vorbei mit dem Gastspiel der hellen Planeten Jupiter und Saturn, die wegen ihren tief südlichen Lagen dieses Jahr ohnehin keinen glanzvollen Auftritt hatten. Am letzten Oktoberabend geistert Jupiter nahe beim noch recht schmalen Sichelmond herum. Saturn wandert im Sternbild des Schützen ebenfalls schon in der ersten Nachthälfte seinem Untergang entgegen. Und der Abendstern Venus kann sich in seiner vorerst tiefen Lage im Tierkreis noch nicht aus der Abenddämmerung lösen. Seine Zeit startet erst im Dezember. Am 27. Oktober ist wieder mal Zeitumstellung. Es gilt ab dann wieder die mitteleuropäische Normalzeit.

Hoch über unseren Köpfen leuchtet noch das Sommerdreieck, doch hat es sich jetzt deutlich in den Westhimmel verschoben. Dafür zeigen sich noch tief am Osthimmel mit der Capella im Fuhrmann und dem Stern Aldebaran im Stier die ersten Wintersterne. Wer trotz der spürbaren Kühle dieser Abende etwas Stehvermögen hat, erlebt ab etwa 23 Uhr auch noch den Aufgang der ersten Sterne des Himmelsjägers Orion. Und auch die beiden himmlischen Zwillinge Castor und Pollux überqueren kurz vor Mitternacht die östliche Horizontlinie. - Keine Zweifel: Der Winter naht in Riesenschritten!