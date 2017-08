Der äthiopische Imam und die Landesverweisung

Chronik der Ereignisse

Was rund um die Moschee geschah

Die An’nur-Moschee in Hegi wird 2009 gegründet, fast alle Vorstandsmitglieder sind Konvertiten. Von 2012 bis 2015 gehen mehrere junge Personen aus Winterthur als Jihad-Reisende nach Syrien.



Die An’nur-Moschee gilt als ein Treffpunkt. Ab Herbst 2014 führt der deutsche Thaiboxprofi Valdet Gashi in Winterthur Kampftrainings nach muslimischen Regeln durch. Zu dieser Zeit verkehrt er auch in der An’Nur-Moschee.



Seine Pläne für ein langfristiges Boxprojekt bricht er erst ab, als ihn der «Landbote» wegen seiner Sympathie für den IS konfrontiert. Später reist auch er zum IS. In der An’nur-Moschee sollen 2016 laut Medienberichten mehrere Prediger zu Radikalisierungen aufgerufen haben. Im Juni 2016 wird der 30-jährige italienische Konvertit S. verhaftet, er gilt als Schlüsselfigur der Winterthurer Salafistenszene.



Am 2. November 2016 verhaftet die Polizei Verdächtige, darunter den äthiopischen Imam. Weitere zehn Personen werden Ende Februar 2017 wegen Gewalt und Drohung verhaftet. Mitte 2017 muss die Moschee schliessen, da der Mietvertrag ausgelaufen ist.