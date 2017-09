Der aufmüpfige Stadtteil braucht Geduld

Am Engagement fehlt es nicht in Töss: Rund 120 Personen folgten am Dienstagabend der Einladung der Vereinigung Tösslobby ins reformierte Kirchgemeindehaus, um mit dem Stadtrat über die Zukunft ihres Stadtkreises zu diskutieren. Töss sei im Vergleich zu anderen Stadtkreisen anspruchsvoller, sagte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP). Und er gestand ein: Die Geister hat der Stadtrat mit dem Projekt Töss selbst gerufen.

«Wenn davon etwas geblieben ist, dann die Tösslobby.» Töss sei heute ein Stadtkreis, der den Stadtrat nicht in Ruhe lasse. «Wir begrüssen das natürlich.»

Diskutiert wurde an der zweieinhalbstündigen Veranstaltung nicht im Plenum, sondern in sieben Arbeitszirkeln, mit jeweils einem Stadtrat. Viele Themen beschäftigen Töss seit Jahren und tauchten auch deshalb mehrfach auf. Die fünf wichtigsten waren:

1. Zentrum Töss: Und nun?

Der Käufer für die Schlosshof Immobilien AG und damit auch für das Zentrum Töss aus der Konkursmasse der Erb-Pleite steht fest. Das Konkursamt Frauenfeld gibt den Namen aber noch nicht bekannt. So fasste der Stadtpräsident die Lage zusammen.

«Sobald der Name bekannt ist, werden wir mit dem Käufer zusammensitzen», versprach Künzle. Die Stadt ist Mitbesitzerin des Saals im Zentrum Töss, was ihr aber kaum grossen Einfluss sichert.

Das Zentrum Töss ist verkauft. Doch an wen?

Selbst in der Hand hat die Stadt die Gestaltung der Zürcherstrasse. Nachdem das Grossprojekt aus Kostengründen verworfen wurde, soll die Ausfallachse wenigstens im Umfeld des Zentrums aufgewertet und fussgängerfreundlicher werden.

2. Rieterareal: Viel Potenzial

Rieter will sein Gelände in Töss neu nutzen. Auf rund einem Drittel, dem westlichen Teil des Areals, will die Firma ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren. Künzle sprach von der ersten Phase, die laut Rieter unter Zeitdruck erfolge. Für die Stadt habe zunächst der Erhalt von Arbeitsplätzen Priorität.

Für die Tössemer wichtiger ist, was mit dem übrigen Areal passiert. Für diese zweite Phase habe Rieter noch keinen Zeitplan genannt, sagte Künzle. Fest steht, dass der Industriekonzern das Industrieland gerne umzonen würde, was eine erhebliche Wertsteigerung zur Folge hätte. Ebenso klar ist, dass die Stadt und Töss dafür im Gegenzug etwas verlangen. Rieter sei am Dialog mit der Tössemer Bevölkerung interessiert, sagte Künzle. Er warnte aber vor zu hohen Erwartungen.

Rieter will einen Teil seines Areals umzonen.

Auch über eine mögliche Zwischennutzung des Rieter-Areals wurde diskutiert. Verschiedene Tössemer nannten den Lagerplatz als Vorbild. Mehrfach genannt wurde die Idee, eine leere Industriehalle als Turnhalle zwischenzunutzen, um der Hallenknappheit zu begegnen – ein Vorschlag, den der Stadtrat entgegennahm.

3. A1: Das Astra hat das Sagen

Die Standstreifenbewirtschaftung werde vom Bund ab 2022 weiter verfolgt, sagte Baustadtrat Josef Lisibach (SVP). Und er versicherte, der Stadtrat bringe beim Bundesamt für Strassen (Astra) die Anliegen Winterthurs mit Nachdruck ein.

Gemeint ist vor allem das Bedürfnis nach Lärmschutzmassnahmen. Von den Tössemern kamen zwei Anregungen: eine durchgehende Überdachung, die laut Stadtrat sehr teuer würde, und eine Lärmschutzwand entlang der Zürcherstrasse auf Höhe der Ein- und Ausfahrten der A1. Diesen zweiten Vorschlag hat der Stadtrat zumindest notiert.

Die Zürcherstrasse und die A1 sorgen in Töss für viel Lärm. Die Bevölkerung hätte von der Stadt gerne Schutzmassnahmen dagegen.

Ein Thema war auch der Ausweichverkehr Richtung St. Gallen über die Autobahnausfahrt in Töss, der die Dättnauer zu Stosszeiten von der Stadt abschneidet. Auch dieses Anliegen, versicherte Lisibach, sei beim Astra deponiert worden.

4. Reitplatz: Rien ne va plus

Nur noch den Stillstand feststellen konnten die Stadträte beim Reitplatz. Von 2006 an war an einer neuen Erschliessung mit einem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Töss und einem Fahrverbot auf der Reitplatzstrasse gearbeitet worden. Weil die SBB das für den Parkplatz gedachte Gelände nun aber selbst benötigen, im Zusammenhang mit dem Bau des Brüttenertunnels, hat die Stadt das Projekt unterdessen gestrichen.

Und noch ein Anliegen bleibt unerfüllt: Die Reitplatzstrasse, von vielen Fussballjunioren auch in der dunklen Jahreszeit mit dem Velo befahren, erhält keine Beleuchtung.

Auf der Reitplatzstrasse bleibt es nachts dunkel.

LED-Leuchten, die tagsüber via Solarzellen Strom speichern, hätten zu wenig Licht abgeworfen, sagte Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP). Und Leitungen im Wald zu verlegen, wäre zu teuer. Bauvorsteher Lisibach nannte ein weiteres Argument: «Der Kanton will nicht, dass wir den Wald beleuchten.»

5. Verkehr: Gefällige Gründe

Für Gesprächsstoff sorgte auch der Zickzackweg zwischen Dättnau und Auenrain. Die Tritte der Treppe seien nicht mehr gut ausgefüllt, monierten Dättnauer. Zudem wünschen sie sich Massnahmen für die Velofahrer. Baustadtrat Lisibach notierte den Unterhaltsbedarf, schlug aber das Velothema aus: Mit 16 Prozent Gefälle sei der Weg zu steil für eine Veloverbindung. «Das würde der Kanton nicht bewilligen.»

Töss sei der Stadtteil, der sich in den nächsten 30 Jahren am stärksten wandeln werde, sagte Künzle. Davon merkte man am Dienstag wenig. Die Tössemer hörten kaum Neues, und oft mussten sie sich mit einer begründeten Absage des Stadtrats zufriedengeben. Die Diskussion selbst war das greifbarste Resultat des Abends – sie wurde stets konstruktiv und mit Respekt geführt.

(Der Landbote)