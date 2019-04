Der grösste Renner war das Fixfondue

Ein Familienbetrieb in Winterthur schliesst seine Tore: Seit ­Januar 1997 ist Blöchliger Käsespezialitäten an der Marktgasse vorzufinden. Ab nächster Woche wird das «Chäslädeli» von der Firma Jumi AG übernommen. Die Freude, dass der Nachfolger auch auf Käse spezialisiert ist, ist gross. «Wir sind froh, können wir unser Geschäft in gute Hände geben», sagt Friedi Blöchliger.

Dankbar denkt die Unternehmerin an die schöne Zeit zurück. Sie und ihr Mann Werner übernahmen den Käseladen 1990 vom Vorgänger Schmied. Lange hatte der Chäs Blöchliger seinen Standort an der St. Gallerstrasse, nach einem kurzen Unterbruch eröffneten sie ihr Geschäft an der Marktgasse in der Winterthurer Altstadt wieder.

Neben Käse wurden auch noch Knoblibrot­aufstrich und Salatsaucen an­geboten. Die Renner seien das Fixfondue und der Käsekuchenmix gewesen, den Blöchligers hinten im Lädeli produzierten, wenn sie keine Kunden hatten.

Blöchligers Geschichte

Als 2005 ihr Mann verstirbt, weiss Friedi Blöchliger erst einmal nicht weiter. Ein paar Mo­nate habe sie sich allein mit fünf Teilzeitangestellten um den Laden gekümmert, aber «lange wäre das nicht mehr gegangen».

«Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist»



Ihre grösste Sorge besteht darin, wer nun die Aufgaben ihres Mannes übernimmt: Werner habe sich immer um den Einkauf und den Käsekeller gekümmert. Friedi Blöchligers Rettung ist ihr jüngster Sohn: Er bleibt zehn Jahre im Käseladen, dann kehrt er auf seinen eigentlichen Beruf als Spengler zurück.

Nun steht Blöchliger erneut vor dem Dilemma, was nun mit dem Chäslädeli geschieht – und hat wieder Glück. Kurt Ritz, ihr Lebenspartner, steigt mit ein und bleibt drei Jahren dort. «Ohne Kurt wäre mir definitiv die Luft ausgegangen», sagt sie. Auch von ihren Kindern wurde sie immer tatkräftig unterstützt.

Nachfolger gefunden

Vor einem Jahr fingen Friedi Blöchliger und Kurt Ritz an, einen Nachfolger für das Geschäft zu suchen. Ihnen war es wichtig, dass «etwas Sinnvolles» an den Standort zieht, ein traditioneller Laden, so wie es der Chäs Blöchliger war. «Wir haben viel zu wenige kleine Lädeli, in denen die Ladenbesitzer noch auf den Kunden eingehen», sagt Blöchliger. Es fehle heutzutage, dass man als Ladenführer mit den Kunden schwatzt und die Geschichten aus dem Leben der Menschen anhört.

Jedoch war die Suche nach einem Nachfolger gar nicht so einfach: Ein Jahr lang suchten Ritz und Blöchliger intensiv, ­verschickten Briefe und schöpften jede Möglichkeit aus. Zuletzt haben sie sich für die Jumi AG, die ein langjähriger Lieferant von Blöchliger war, entschieden. Unter anderem waren einige der 26 Raclettekäsesorten, die ­Blöchliger anbot, von Jumi. Blöchliger vererbt ihnen alle ihre Hausrezepte. Wünschenswert wäre es für sie, wenn Jumi ihre hauseigenen Rezepte über­nehmen würde «und somit ­vielen langjährigen Kunden eine Freude bereiten würde».

Wie es weitergeht

Auf Anfrage teilt man bei der Jumi AG mit, man müsse den Standort vor der Neueröffnung umbauen. Dies könne eine Weile dauern. Wie genau das neue Angebot aussehen wird sowie weitere Einzelheiten will man bei der Jumi AG vorderhand noch nicht verraten.

Am 28. April ist der letzte Tag des Chäs Blöchliger. Friedi Blöchliger wird es sicher nicht langweilig: Sie kann sich jetzt auf Die Frohsinnige, ihre Schlagerband, welche sie mit ihrem Bruder hat, konzentrieren. Ausserdem haben sie und ihr Lebenspartner jetzt ein wenig Zeit für sich und die Enkel. Friedi ­Blöchliger ist zufrieden, auch wenn sie ihren Laden jetzt abgibt. «Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist», sagt sie.

(Der Landbote)