Der schreibende Alt-Bundesrat begeistert Winterthur

Braun gebrannt und entspannt sitzt Didier Burkhalter am Tisch des Buchladens Obergass, neben sich seine Frau Friedrun, vor sich ein Gläschen Weisswein. Seit Oktober ist der Neuenburger nicht mehr Bundesrat. Sondern Schriftsteller. Zwei Bücher sind bereits erschienen, das Manuskript zum dritten, einem Roman, ist fertig.

«Er verkörperte das Amt des Bundesrats mit Stil und Würde. Das fehlt heute ein wenig»



Seit gestern ist sein Erstling «Kinder der Erde» auch auf Deutsch im Handel – und die Leute standen Schlange für eine Widmung. Sie wurden belohnt. Für alle Wartenden nahmen sich die Burkhalters ein paar Minuten Zeit zum Plaudern.«Er verkörperte das Amt des Bundesrats mit Stil und Würde», findet die pensionierte Lehrerin Monika Esseiva.

«Das fehlte heute ein wenig.» Die 19-jährige Nora Gresser lässt das Buch als Geschenk für ihre Mutter signieren. Selber lesen will sie es aber auch. «Mir gefällt, dass es um junge Menschen und ihre Träume geht», sagt sie. Vielleicht schenke sie auch ihrem Freund eins, der gerade von einem Hilfseinsatz in Kosovo zurückgekehrt ist.

Buchhändlerin Daniela Binder ist begeistert. «Einen Alt-Bundesrat hatten wir noch nie im Laden.» Dass es so weit kam, verdankt sie ihrer langjährigen Freundschaft mit Martin Frischknecht. Dessen Winterthurer Spuren-Verlag hat mit dem Zuschlag für Burkhalters Erstling einen kleinen Coup gelandet.

Zur Signierstunde erschien sogar der «Blick». Wie kam der Deal zustande? «Ich habe eine Rezension des französischen Originals in der NZZ gelesen und den Verlag angerufen», sagt Frischknecht. «Offenbar hat sie überzeugt, dass ich am Telefon französisch sprach und mehrere frankofone Autoren publiziert habe.»

«Félicitations, M. Künzle!»

Zur Signierstunde fanden sich bekannte Gesichter ein. Peter Arbenz, Alt-Stadtrat und früherer Flüchtlingsbeauftragter des Bundes, war als Präsident der be­ratenden Kommission für internationale Zusammenarbeit zwischen 2012 und 2015 ein wichtiger Berater Burkhalters.

«Peter hat einen super Job gemacht», sagt der Alt-Bundesrat, der für ­alle ein freundliches Wort übrig hat. Den Stadtpräsidenten Michael Künzle (CVP) begrüsst er mit «Félicitations!» – Frau Fried­run wusste Bescheid über die geglückte Wiederwahl.

«Kinder der Erde» enthält 28 Porträts von jungen Erwachsenen und Kindern aus der ganzen Welt, die unter schwierigen Bedingungen wie Krieg, Armut und Dürre leben. Da ist Angelica, eine 22-jährige Mutter aus einem armen kolumbianischen Dorf, die mit ihren fünf Kindern vor den Guerillas in die Hauptstadt Bogotá flieht, wo sie dann in einem Slum wohnt – aber ihre Kinder können immerhin die Schule besuchen.

Oder der geduldige Zyad, 21 Jahre alt und gelernter Maschineningenieur, der seinen Beruf nicht ausüben kann, weil er nicht aus dem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon her­aus­kommt, in dem seine Familie bereits in dritter Generation lebt.

Manchmal findet Burkhalter eindrückliche Bilder, etwa wenn kleine Kinder «in einem Dschungel aus morschen Elektrokabeln» herumhüpfen. Oder er zeigt seine Figuren in allgemein mensch­lichen Situationen, etwa wenn Zyad sich verliebt und überlegen muss, ob seine Engelsgeduld nicht eine Schwäche ist.

Realität und Empathie

Die kurzen Skizzen sind mit viel Empathie geschrieben. Das Material stammt aus den Erinnerungen an die Reisen, die Burkhalter als Schweizer Bundespräsident und Präsident der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in den Jahren 2014 bis 2017 machte.

Alle Geschichten hätten eine reale Basis und beruhten auf Begegnungen, sagt Burkhalter. Das Buch enthält keine Reportagen, es lebt von dem, was sich Burkhalter vorstellt; immer wieder kommt das Bedauern zum Ausdruck, die elenden Verhältnisse zu sehen und nicht ändern zu können.

So berührend der Inhalt, so umständlich ist teilweise die Sprache, in der das Buch geschrieben ist, was wohl zum Teil an der zu wörtlichen Übersetzung liegt. Weitere Bücher von Burkhalter sind in Planung.

Didier Burkhalter: Kinder der Erde. Edition Spuren, Winterthur, 2018. 139 Seiten, 24 Franken. (mig/dwo)