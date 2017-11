Der tägliche Kleinkrieg

Ein Velofahrer biegt von der Lagerhausstrasse rechts ab in die Technikumstrasse. Ein Rechts-Abbieger, der testweise für Velofahrer immer grün ist. Auf der Technikumstrasse ist sein Bereich klar als Velostreifen markiert. Die Autofahrer, die gleichzeitig von links kommen, fahren aber ab und zu auf dem Streifen, weil die Strasse an dieser Stelle schmal ist. Der Autofahrer, der annimmt, dass der Velofahrer über rot fährt, wenn er selber grün hat, hupt. Der Velofahrer erschrickt, schimpft, der Autofahrer schimpft zurück. Eine alltägliche Szene im Winterthurer Strassenverkehr.

«Es herrscht purer Egoismus»

Solche und ähnliche Konflikt- und Gefahrensituationen nehmen in Winterthur zu. Das bestätigen insbesondere auch langjährige Berufsfahrer (siehe Erfahrungsberichte unten). Auf den Strassen herrsche teils purer Egoismus, sagen sie. Die hohe Verkehrsdichte und die teils schwierigen Strassenverhältnisse in den Städten führen laut Verkehrspsychologen zu Stress und lösen vermehrt Aggressionen aus. Wüste Beschimpfungen und unflätige Gesten sind die Folge. Besonders gefährdet sind in solchen Verkehrssituationen die Velofahrer. Von den 19 Schwerverletzten letztes Jahr in Winterthur waren nicht weniger als 11 Velofahrer. Allein im letzten Jahr registrierte die Stadtpolizei rund 120 Velounfälle. Tendenz steigend.

Da der Anteil der schweren Kollisionen zwischen Auto- und Velofahrern insbesondere im Kreisel hoch ist, mahnte die Stadtpolizei Winterthur die Radfahrer in diesem Jahr in einer Kampagne zur Vorsicht. «Velofahrerinnen und Velofahrer werden auf Grund ihrer schmalen Silhouette und der dunklen Kleidung oft schlecht wahrgenommen. Als Folge davon wird ihnen im Kreisel der Vortritt ge­nommen», schreibt die Stadtpolizei. Fahrrad­fahrende könnten deshalb wesentlich zur Sicherheit beitragen, «wenn sie mit Rücksicht den Kreisel befahren und deutliche Handzeichen geben». Wichtig ist nach Ansicht des Verkehrs-Club der Schweiz, «dass Velofahrer im Kreisel vom Rechtsfahrgebot abweichen und in der Mitte der Fahrbahn fahren». Das senke die Gefahr, im Kreisel übersehen zu werden.

Fakt ist: Im Kanton Zürich werden in über zwei Drittel der Kollisionen zwischen Autos und Fahrrädern, die Velofahrer schlicht übersehen. Das zeigen Untersuchungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. Eine aktuelle Präventionsstudie der Axa Winterthur hat zudem festgestellt, dass schweizweit bereits jeder zweite Velofahrer im Strassenverkehr eine Beinahe-Kollision oder einen Unfall erlebt hat. Die Mehrheit der Velofahrer führt dies auf die Unachtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zurück. Nur zehn Prozent sehen ein eigenes Verschulden. Eine Untersuchung der Stadtpolizei Zürich zeigt allerdings, dass zwei Drittel der Velounfälle selbst verschuldet sind.

Ärgernis «Velofahrer»

Dass es um das Miteinander von Auto- und Velofahrern nicht gerade zum Besten bestellt ist, macht eine weitere Axa-Studie deutlich. Laut dieser nerven sich Autofahrer im Stadtverkehr zwar am häufigsten über zu wenig Parkplätze. Doch bereits auf Platz 3 folgt das Ärgernis «Velofahrer».

(landbote.ch)