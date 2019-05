Des Hammers zweites Leben in einer anderen Hand

«Ich bin ein Werkzeug- und Maschinenjäger», sagt Michael Wick, gelernter Schlosser sowie studierter Energie- und Umwelttechniker. Nun ist er daran, seinen Jagdtrieb zu einem Geschäft zu machen. Er jagt online und bei Liquidationen nach guten Occasionsmaschinen und verkauft sie weiter in seinem Do-It-Brocki. Dieses befindet sich in einer Untergeschoss-Garage an der Thurgauerstrasse, unweit vom Werkhof der Maag Recycling AG. Wie Maag versteht sich auch Wick als Wiederverwerter.

Viele Werkzeuge und Maschinen, die am einen Ort nicht mehr gebraucht werden, können an einem anderen noch jahrelang gute Dienste leisten. Und wenn man wie Wick alte Maschinen mag, kommt Wegwerfen ohnehin nicht in Frage. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Gewissens und des Herzens.

Die Do-it-Brocki verkauft gebrauchtes Werkzeug, neben Hammer und Zange gibt es auch Profimaschinen wie eine Vitax-Doppelschleifmaschine. Bild: mgm

Stolz präsentiert er zum Beispiel eine Waage, gebaut vor mehr als hundert Jahren bei Ammann in Ermatingen, «eine Rarität». Oder eine Vitax-Doppelschleifmaschine, die einst in einer MAN-Werkstatt in Zürich stand und dann via Optimo nach Winterthur und zu Wick kam. Das Besondere daran: Schaltet man sie aus, surrt und dreht sie noch minutenlang weiter, als gäbs keine Reibung. Mit 500 Franken ist die Profimaschine angeschrieben - lieber würde Wick diese Dinge «gar nicht verkaufen, so schön sind sie».

Schreinerin und Australier

Genug Gefühl! Hier eine kurze und keineswegs vollständige Übersicht, was es im Do-it-Brocki alles zu kaufen gibt: Hämmer und Zangen, Schraubenzieher und Schraubenschlüssel, Schweissanlagen in beliebiger Grösse, Schlagbohrer und Akkuschrauber, in Profi- und Amateur-Ausstattung, dazu Verbrauchsmaterial wie Schleifpapier, Schrauben, Bohrer, Beschläge. Die Liste ist nicht ganz so lang wie jene bei Hasler, doch die Bezeichnungen mancher Teile tönen in des Laien Ohr genau so abenteuerlich.

«Wir wollen auch das Bewusstsein stärken, man muss nicht immer alles neu kaufen.»Michael Wick, Betreiber Do-it-Brocki

Eine junge Schreinerin, die zum ersten Mal vorbeischaut, sucht eine Schieblehre. Nicht irgendeine, sondern keine spitzen Enden soll sie haben. Und weil sie schon mal da ist, schaut sie sich gleich noch nach einer Langlochbohrmaschine um, die in ihrer Werkstatt fehlt. Schliesslich verlässt sie das Do-it-Brocki mit der gesuchten Schieblehre, einem präzis gearbeiteten Instrument in einer hübschen Holzbox für 30 Franken. Generell gesehen zahlt man etwa einen Drittel dessen, was ein Teil neu kostet.

Ein anderer Besucher ist ein Gast aus Australien, ein ausgebildeter Automechaniker, der den letzten Winter als Beschneier in einem alpinen Skiort gearbeitet hat, wie er erzählt. Er ist beeindruckt vom Recycling-Gedanken und lobt die Profi-Qualität der Maschinen. Eine mit nach Hause nehmen will er aber nicht, er habe nur 32 Kilo Freigepäck, das reiche kaum für sein Snowboard.

Warum soll man sich im Do-it-Brocki umsehen? «Man spart Geld mit einer Occasionsmaschine», sagt Michael Wick, der auch die Holz- und Metallbörse Wiederverwerkle im Tössfeld initiiert hat. Und: «Wir wollen auch das Bewusstsein stärken, man muss nicht immer alles neu kaufen.» Noch ist das Brocki an der Thurgauerstrasse 25 nur samstags von 8 bis 14 Uhr offen. Wenn die Nachfrage steigt, wird man die Öffnungszeiten anpassen. (Landbote)