Die Armee macht wieder mobil

Wenn Armeechef Philippe Rebord das Kommando zur Mobilmachung gibt, stehen innert zehn Tagen 35'000 Soldaten zum Einsatz bereit. So sieht es das neue Armeekonzept vor, das ab 2018 umgesetzt wird.

«In so kurzer Zeit so viele Soldaten aufbieten, das kann keine Armee der Welt. – Wir übrigens auch noch nicht.» Die Pointe sitzt, denn sie ist gut eingeübt. Rebord erzählt sie ­derzeit in Vorträgen, in denen er für die Weiterentwicklung der Armee wirbt. Kürzlich in Thun, vor zehn Tagen in Bern, am Dienstagabend im Casinotheater am ­Kyburg-Forum des Hauseigen­tümerverbandes (HEV) des Kantons Zürich vor 150 Gästen.

«Es muss den Schweizer Unternehmen und Familien wieder bewusst werden, dass ein Dienstpflichtiger kurzfristig einberufen werden kann.»Armeechef Philippe Rebord

Rebord freut sich auf die ­Herausforderung der Mobilmachung: Es müsse den Schweizer Unternehmen und Familien wieder bewusst werden, dass ein Soldat kurzfristig einberufen werden könne. Dieses neue Ziel der Armee hat er gemeinsam mit Verteidigungsminister Guy Parmelin Ende August vorgestellt. Um zur schnellsten Truppe Europas zu werden, sollen die Marschbefehle künftig auch per SMS verschickt werden.

Rebord ist überzeugt, dass die Dienstpflicht international eine Renaissance feiert, denn ­ohne kämen auch grosse Länder wie Frankreich nicht mehr auf die nötigen Truppenstärken, um gegen alle Bedrohungen gerüstet zu sein. Die Gefahren sieht Rebord in Umweltkatastrophen wie in Bondo, im Krieg im Nahen Osten und in Nordafrika, im dschihadistischen Terror in Europa. In Bezug auf die jüngsten Attentate sagte Rebord: «Wir befinden uns in einem Krieg gegen die Barbarei.»

In der Schweiz sei die Armee auch bei nicht militärischen Bedrohungslagen die letzte Rückfallposition, wenn die Kräfte der Polizei nicht mehr ausreichten. Darum sei eine kurzfristige Mobilmachung in Zukunft entscheidend.

Zu Besuch auf Chinas Flugzeugträger

Seit er im Januar 2017 Armeechef sei, habe er darum viel internationalen Besuch erhalten, sagte Rebord, von Militärs, die das Schweizer Wehrpflichtsystem begutachten wollten. Er freue sich schon auf die Gegenbesuche, sagte Rebord. So sei er – offenbar als einer von wenigen Offizieren weltweit – im Frühjahr 2018 eingeladen, den ersten chinesischen Flugzeug­träger zu besichtigen.

Rebord referierte in Winterthur auf Einladung des Hauseigentümerverbandes des Kantons Zürich am Kyburg-Forum, dem traditionellen Herbstanlass des HEV. Unter den 150 geladenen Gästen befanden sich kantonale und nationale Ratsmitglieder im Dutzend, unter anderem die höchste Zürcherin Karin Egli-Zimmermann (SVP), der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Bigler (FDP) oder der Doyen des Winterthurer Freisinns, Peter Arbenz.