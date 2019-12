Die Blütentortenkonditorin

Was hat sie mit ihren 30 Jahren nicht schon alles gemacht! Einen KV-Abschluss und ein Kommunikationsstudium an der ZHAW, gearbeitet bei Swiss, DMG Mori und im KSW, ein Praktikum absolviert bei einer Nicht-Regierungs-Organisation in New York, weit gereist. Doch eigentlich, das wurde ihr selber immer klarer, zog es sie dorthin zurück, wo sie herkam. «Ich bin aufgewachsen in einer Gastronomie-Familie, neben dem Tresen sozusagen», erzählt Christa Bosshard, «dass ich nun Torten mache, ist wohl die logische Folge davon.»

Bild: Beka Bitterli

Anfang dieses Jahres hat sie damit begonnen, Torten herzustellen mit echten Blumen als Dekoration. «Blooming Bakery» heisst ihr Geschäft, blühende Bäckerei. Biscuit, Füllung und Buttercream-Hülle gibts in verschiedenen Geschmacksrichtungen und sind individuell kombinierbar. Das Besondere sind die Blumen obendrauf, selbstverständlich in Bio-Qualität. Auch hier kann die Kundin oder der Kunde Sorte und Farbe wünschen, doch das Werk an sich ist immer ein Unikat. Man darf diese Hochzeits- oder Geburtstagstorten fast als Kunstwerke bezeichnen. Die Preise dafür bewegen sich zwischen 350 für einstöckige bis tausend Franken für mehrstöckige Werke. «Das gönnt man sich nicht jeden Tag», dessen ist sich Christa Bosshard bewusst.

Bild: Beka Bitterli

Ob sich als Konditorin je ein genügend grosses Einkommen erzielen lässt, diese Frage stellt sie sich nicht. Ihr 80-Prozent-Job als Chef-Assistentin macht sie weiterhin – mit Freude, wie sie sagt. Und ihre Backstube ist die nicht ganz kleine Küche ihrer Wohnung. «Ich will kreativ bleiben und nicht in die Massenproduktion abrutschen, das ist mir das Allerwichtigste», sagt sie.

Königliche Hofbäckerei

Auf ihre neue Aufgabe als Blütentortenkonditorin hatte sie sich vorbereitet mit Stages bei der Leibacher-Biber-Manufaktur in Illnau, bei Sprüngli in Dietikon, Richemont in Luzern und bei der Violet Bakery in London, die für die Hochzeitstorte von Harry und Meghan verantwortlich war. Christa Bosshard ist eine Person, die wenig dem Zufall überlässt. Sie strebt ihre Ziele mit Weitsicht an. Hat sie dann aber die Torte und die Blüten vor sich, wagt sie das Wilde, Unvorhersehbare, Künstlerische. «Ich will keine cleane Torte, sondern mag es, wenn man ihr die Handarbeit ansieht.» Und eine Anmerkung noch zum Schluss und zum Genuss des süssen Kunstwerks: Vor dem Servieren sind die Blüten zu entfernen.