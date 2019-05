Die Elektrorakete unter den Sattelzugmaschinen

Keine zehn Jahre liegen zwischen seiner Reise mit einem Elektro-Kabinenmotorrad, die in 80 Etappen fast um die ganze Welt führte, und der Jungfernfahrt der ersten Sattelzugmachine der Firma Designwerk.

Tobias Wülser sitzt am Steuer des 680-PS-Pakets, drückt aufs Gas, der Motor surrt wie ein Trolley, der Schlepper beschleunigt wie ein Tesla, und Wülser jubelt: «Wahnsinn, unglaublich dieses Gefühl.»

Hirn und Werkstatt getrennt

Die emotionale Szene spielte sich heute in Winterthur ab, vor der Produktionshalle von Wülsers Firma Designwerk auf dem Areal der früheren Firma Peter Fahrzeugbau an der Wülflingerstrasse.

Designwerk hat sich vor kurzem zweigeteilt: Das Hirn der Firma, die Ingenieurcrew, ist weiterhin auf dem Lagerplatz zu Hause, die Produktionsfirma aber ist jetzt bei Peter eingemietet. Schon in einem Jahr will man dort von der jetzigen in eine noch grössere Halle expandieren.

«Wahnsinn, unglaublich dieses Gefühl.»



60 Personen arbeiten heute bei Designwerk, in fünf Jahren, wenn die Produktion hochgefahren ist, sollen es 100 oder noch mehr sein. Nebst der Sattelzugmaschine produzieren sie bei Designwerk auch Batteriepacks, Ladegeräte, Geräte für die Luftfahrt sowie elektrisch betriebene Kehrichtfahrzeuge.

Vier sind schon in Betrieb, grosse Städte wollen einsteigen, auch Winterthur will eines kaufen. Wülsers Ziel ist es, künftig hundert E-LKWs pro Jahr zu produzieren. «Weniger Lärm, weniger Abgas in den Quartieren, das wird die Welt verändern» – Wülser weiss, wie man Werbung macht.

Investor brachte viel Geld

Er, der studierte Industriedesigner, weiss aber auch, dass seine Firma mittlerweile eine Grösse erreicht hat, die neue Entscheide verlangt. Geschäftsleiter ist heute Adrian Melliger, ein Betriebsökonom. Ihm ist es gelungen, einen Investor für die Expansionspläne zu finden.

Das Aktienkapital wurde kürzlich von 100000 auf über 3 Millionen Franken erhöht. Diese Woche führte die Cat Growth AG auf dem Designwerk-Produktionsgelände einen Investorenanlass durch. Die Aktienmehrheit aber, versichert Wülser, habe man noch immer in den eigenen Händen halten können.

Kleines Detail: Vorne an den Fahrzeugen, die auf Chassis von Volvo basieren, steht weder Volvo noch Designwerk, sondern Futuricum. Das steht für Elektrozukunft. Das Signet leuchtet sogar, heute blau. «Die Farbe ändert sich je nach Ladestand, das sah wahnsinnig aus im Dunkeln», schwärmt der Designer Wülser.

Volvo gleich next door

Unabhängig von Designwerk war auch Volvo auf der Suche nach einem weiteren Service-Standort für Lastwagen von Volvo und Renault. Rund 9000 Stück dieser Marken rollen derzeit mit Schweizer Nummerschildern bei einem Bestand von insgesamt 50000 Lastwagen.

Ein Mietobjekt suchte Volvo, gut erreichbar mit tragbaren Kosten und fand den richtigen Ort ebenfalls bei Peter Fahrzeugbau. Der Standort Winterthur schliesse die Lücke zwischen Dällikon und Niederuzwil, sagte der Landeschef Urs Gerber, die Lage sei ideal, denn die Kunden könnten so die Staus rund um Zürich meiden. Chef in Winterthur ist Franz Grosser, der eigentlich schon im AHV-Alter ist, für die neue Aufgabe aber die Pension noch aufgeschoben hat.

Er habe als erstes im April den Kontakt mit den Nachbarn gesucht, sagte Grosser. Denn das Gewerbeareal, das nun zum Lastwagenzentrum wird, ist umgeben von Wohnbauten. Da sind die Gewerbler angewiesen aufs Wohlwollen der Wohnenden.

Eine Million Franken investierte Volvo Trucks Schweiz in den Umbau: Ein hübsches Büro wurde in die Halle gebaut, es riecht dort nicht nach Motorenöl, sondern nach frischem Holz. Und eine neue Prüfstrasse mit MFK-zertifiziertem Bremsprüfstand wurde in eine eigens dafür ausgehobene Grube versenkt. Ein halbes Dutzend Personen arbeiten dort, bis Ende Jahr sollen es 15 sein, inklusive einer Lastwagen-Lehrtochter.

Morgen Samstag, 10 bis 16 Uhr, ist offene Tür bei Designwerk an der Wülflingerstrasse 149. Foto: Marc Dahinden (Der Landbote)