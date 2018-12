«Die Eltern-Kind-Beziehung ist und bleibt immer einseitig»

Wie oft sollte man seine Eltern eigentlich besuchen?

Heinz Rüegger: Das kann man so allgemein nicht beantworten. Wenn man in den USA lebt und die Eltern in Winterthur, ist das anders, als wenn man im selben Haus wohnt wie die Eltern.

Sagen wir, die Eltern wohnen in Winterthur, die Kinder auch.

Dann hängt das von den individuellen Bedürfnissen, der Enge der Beziehung und der zur Verfügung stehenden Zeit ab.

Und wenn man mit der Familie nach Bülach umzieht, halbieren sich die Besuchspflichten?

Von Pflichten im engeren mora­lischen Sinn würde ich eh nicht reden. Die Kriterien bleiben aber die gleichen.

«Kind, du meldest dich nicht» ist wohl der häufigste Vorwurf von Eltern an ihre Kinder. Wie war das bei Ihnen?

Meine Eltern haben mir überhaupt keine Vorwürfe gemacht.

Vielleicht haben Sie nicht gut hin­gehört, es gibt doch auch Unausgesprochenes.

Nein, meine Eltern haben viel Eigen­verantwortung übernommen.

Wie meinen Sie das?

Meine Mutter hat zum Beispiel im Alter rechtzeitig das ganze Haus geräumt, ist in eine Altersresidenz gezogen und hat sich die Dienstleistungen organisiert, die sie brauchte. Für die Steuererklärung hat sie sich an Pro Senectute gewendet. Ich denke, das gehört zur Selbstverantwortung eines alten Menschen.

Sie Glückspilz. So klare Verhältnisse sind eher die Ausnahme.

Genau, oft gibt es Anspruchshaltungen, und die richten sich meist an Töchter und Schwiegertöchter. Ich habe schon unglaubliche Geschichten gehört, wozu sich Frauen verpflichtet fühlen.

Sie meinen in der Pflege der Angehö­rigen. Warum lassen sich denn Töchter und Schwieger­töchter darauf ein?

Da spielen tief sitzende, sozialpsychologische Muster eine Rolle. In solchen Familien grenzen sich Kinder und Eltern nicht ab und sprechen die Erwartungen nicht klar aus. Das ist nicht gut.

Man sollte seinen Eltern offen sagen, was einem zu weit geht?

Ja, und nicht das Gefühl haben, man sei deshalb eine schlechte Tochter oder Schwiegertochter. Grenzen zu ziehen, ist der Schlüssel zu guten sozialen Beziehungen. Und das sollte man ohne schlechtes Gewissen tun können.

Gibt es im Alltag nicht auch Situatio­nen, in denen man ­bes­ser­ schweigt und über ­seinen Schatten springt?

Ja, wenn das für einen stimmig ist. Nein, wenn man sich dadurch in eine Verpflichtung hineinziehen lässt, die man als ungut empfindet.

Familien haben ihre Traditionen. Lässt sich aus Gewohnheiten ein Recht ableiten?

Nein, keine Gewohnheit löst eine moralische Pflicht aus. Gewohnheiten müssen ab und zu überprüft werden und immer für beide Seiten stimmen.

Dürfen Kinder Gewohnheiten also beliebig ändern?

Sie haben jedes Recht dazu. Sie sind zum Beispiel nicht verpflichtet, jedes Jahr an Weihnachten zu den Eltern zu gehen, nur weil diese eine heile Weihnachtsstimmung möchten.

Das sagt sich jetzt so einfach.

Ja, damit haben viele Jüngere Mühe.

Es ist doch aber eine gesell­schaft­liche Realität, dass man ab und zu Termine hat, auf die man keine Lust hat. Ist es nicht etwas radikal, ausgerechnet im Familienkreis mit den Erwartungshaltungen zu brechen?

Nein, es kann heilsam sein, in Fa­mi­liensystemen Erwartungshaltungen kritisch zu überprüfen.

Frauen fühlen sich oft stärker ver­pflichtet gegenüber ihren Eltern­ als Männer.

Ja, Frauen können sich weniger gut abgrenzen. Daran muss man arbeiten, sehen, dass man nicht für das Leben der Eltern verantwortlich ist.

Das ist wie eingeimpft.

Ja, auch kulturgeschichtlich. Die Familie war das Standbein, die Absicherung der Menschen im Alter. Dieses Konzept ist aber ver­altet. Im modernen Sozialstaat gab es die Entwicklung weg von der familienzentrierten, moralischen Fürsorgeverpflichtung hin zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Wir haben eine AHV, ein Sozialwesen, Pro Senectute und Spitex. Zudem sind wir als alternde Menschen im Sinn der Individualisierung mehr als früher dafür verantwortlich, unser Alter zu planen.

Das klingt etwas herzlos. In den Köpfen ist doch das Familienmodell noch stark verankert.

Das ist so. Unsere Gesellschaft ist aber gut ausgerüstet, um Alte bei dieser Selbstverantwortung zu unterstützen. Etwa, sich selbst kundig zu machen, in welchem Alterszentrum man leben könnte.

In Ihrem Modell sind die Kinder fein raus, es gibt keine gegenseitige Verpflichtung.

Die Eltern-Kind-Beziehung ist und bleibt immer einseitig. Als Kind wurde man ungefragt von den Eltern in die Welt gesetzt, und was die Eltern den Kindern zuliebe tun, hängt mit ihrer Elternrolle zusammen. Daraus leitet sich für die Kinder keine moralische Pflicht ab. Da spielt nur eine Vorwärtsdynamik: Die Jungen sind primär wieder für ihre Kinder verantwortlich.

Mit Verlaub, aber Sie simplifizieren. Viele Eltern gehen weit über ihre Pflichten hinaus, hüten Enkel, helfen beim Hauskauf und so weiter. Daraus leiten Sie keine Verpflichtung ab?

Doch, als Alternative zum Rezi­prozitäts­modell gibt es das Freund­­schaftsmodell. Wenn es eine moralische Verpflichtung gegenüber hochbetagten Eltern gibt, dann weil die aktuelle Beziehung aus einer freundschaft­lichen Verbundenheit besteht. Dabei ist jeder selbst verantwortlich, ob er die Beziehungen zu seinen­ Kindern so gestaltet, dass dar­aus eine gute Beziehung auf Augen­höhe entsteht. Schwierig wird das, wenn Eltern und Kinder das unterschiedlich empfinden.

Ist es realistisch, dass man sich auf Augenhöhe begegnet?

Daran muss man arbeiten. Eine gute Beziehung kommt nicht einfach so zustande, nur weil jemand biologisch von einem abstammt. Man muss ein ganzes Leben lang daran arbeiten, an der gegensei­tigen Wertschätzung, daran, dass man es gut findet, dass es den jeweils­ anderen gibt.



