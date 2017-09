«Die Erfahrung, nicht allein zu sein, war für mich wie eine Erlösung»

Menschen zu treffen und mit Menschen zu sprechen, war bei mir immer mit sehr viel Angst verbunden. Als ich das mit etwa 20 realisiert habe, war der Begriff «soziale Phobie» noch weitgehend un­bekannt. Ich habe nach und nach versucht, soziale Situationen in der Firma wie Geburtstage, ­Apéros oder Weihnachtsessen zu meiden, und habe mich dadurch immer mehr isoliert.

Das war für mich extrem erschöpfend und eine grosse Belastung. Ich habe mich geschämt und deshalb auch mit Bekannten kaum darüber gesprochen. Das wurde für mich zum Teufelskreis. Ich habe einiges versucht,

bevor ich zur Selbsthilfegruppe kam. Ich war bei mehreren Psychologen, das funktionierte für mich aber nicht. Und auch Ratschläge aus meinem Umfeld waren für mich mehr Bevormundung und Verurteilung als Stütze.

Dann habe ich mich vor eineinhalb Jahren nach anderen Möglichkeiten umgeschaut und bin übers Internet ziemlich schnell auf das Selbsthilfezen­trum in Winterthur gestossen. Der erste Anruf hat mich grosse Überwindung gekostet. Da gerade eine neue Gruppe aufgebaut wurde, musste ich mich noch zwei Monate gedulden, bis wir vollzählig waren. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Aus Angst habe ich das erste Treffen aus meinen Gedanken gelöscht und schaffte es dann erst mit etwas Verspätung auf das zweite. Vor den Treffen habe ich immer gedacht, ich sei der Einzige, der unter einer sozialen Phobie leidet. Ich wusste, dass das nicht stimmt, da ich ja in ­Büchern darüber gelesen hatte. Aber als ich die anderen in der Gruppe dann zum ersten Mal traf, war das für mich wie eine Erlösung.

Ich erfuhr zum ersten Mal, dass ich nicht allein war mit meinen Ängsten. Ich war unter Leidensgenossen und wusste, dass diese für mich und meine Situation ein hundertprozentiges Verständnis aufbringen.

In der Gruppe sind wir momentan sechs Personen zwischen 30 und 55 Jahren. Wir treffen uns ­alle zwei Wochen im Selbsthilfezentrum in Winterthur und diskutieren dann jeweils ein Thema. Letzthin haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, was Selbstvertrauen ist, wie man dieses wieder findet und so weiter. Auch bei uns gibt es klare Regeln, und jedes Treffen wird moderiert. Wir wollen nicht, dass jemand Ratschläge gibt, ausser die betroffene Person wünscht das explizit. Bei uns gilt: Jeder muss seinen eigenen Weg finden und soll nicht über andere urteilen.

Ich kann ohne Druck und in einer angenehmen und unbeschwerten Atmosphäre in der Gruppe mit Menschen zusammen sein. Wenn ich mit den Gruppenmitgliedern bin, fallen meine Nervosität und der Druck, den ich sonst im Alltag spüre, ab, und ich kann so sein, wie ich bin. Ich muss mir nicht immer überlegen, was andere von mir denken, ob ich laut rede oder leise, deutlich oder nicht, ob ich lustig bin oder nicht. Die Gruppe ist für mich dadurch ein bisschen wie eine Familie geworden. Wir sind dann auch zusammen in Winterthur essen gegangen und haben uns unterhalten. Mit anderen Mitgliedern treffe ich mich hin und wieder auch ausserhalb.

Und schliesslich lerne ich in der Gruppe immer wieder Spannendes zum Thema Angst. So hat mir ein Gruppenmitglied beispielsweise die Info über eine Vortragsreihe an der Uni Zürich zum Thema «Angst und seine Nebenwirkungen» gegeben, wo ich dann auch hingegangen bin. Während das erste Treffen für mich eine grosse Überwindung war, freue ich mich nun auf jedes nächste Treffen.

(Der Landbote)