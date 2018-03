Die Essenz der Lokalpolitik in 30 Fragen

Gemeinderäte fragen, Stadträte antworten. Das beliebte Spiel findet regelmässig statt und gilt als sehr effektiv, weil die Abläufe der Politik für einmal so kurz sind wie die Antworten. Gestern war es wieder so weit: Die Hälfte der 60 Gemeinderatsmitglieder hatten vorgängig ihre Fragen eingereicht. Hier eine Auswahl davon.Am meisten Erklärungsbedarf hat Polizeivorsteherin Barbara Günthard-Maier, 11 aller 30 Fragen betreffen ihr Departement. Der Pirat und Freidenker Marc Wäckerlin will wissen: «Warum geloben die Polizisten ihren Fahneneid in der Stadtkirche und nicht an einem weltanschaulich neutralen Ort, beispielsweise im Stadthaus?» Antwort von Günthard-Maier: Die Feier in der Stadtkirche sei eine Tradition seit rund 25 Jahren, die Kirche sei genügend gross und gut gelegen. Und viele andere Polizeikorps würden die Vereidigungen ebenfalls in Kirchen durchführen.

Die ergiebigsten Bussenfallen

Nächste Frage von Michael Bänninger (EVP): Welche Blitzkästen generieren die höchsten Einnahmen? Antwort der Polizeivorsteherin: Jährlich kommen auf diese Weise zwischen 4,7 und 5,8 Millionen Franken an Bussgeldern zusammen. Am «einträglichsten» ist der Kasten bei der Kreuzung Wülf­linger-/Salomon-Hirzel-Strasse, gefolgt von jenem an der Schaffhauser-/Seuzacherstrasse. Bei den semistationären Anlagen sind es jene an der Riedhof-, der Dättnauer- und der Hegifeldstrasse.

Warum sind in einigen Bussen die Notfallhämmer alle am selben Ort befestigt?Frage an Stefan Fritschi

Und gleich nochmals eine Frage für Frau Polizeivorsteherin, diesmal von ihrem Parteikollegen Markus Wenger: Die FDP wurde an ihrem Wahlkampfstand auf der Marktgasse von einem Fahnder aufgefordert, die Bewilligung für den Platz vorzuweisen. «Wird keine Liste der Bewilligungen geführt?», fragt Wenger. Doch, diese Liste gebe es, aber sie könne nicht online von aussen abgerufen werden, erklärt Günthard. Klagen, dass Leute solche Kontrollen als schikanös empfänden, seien ihr keine bekannt.

Eine Frage zum Fussgängertempo bei Lichtsignalen hat Regula Keller (SP): Ab 2015 müssen alle Ampeln so geschaltet sein, dass Leute mit Tempo 0,8 Meter pro Sekunde bis zur Gelbphase auf der anderen Seite ankommen. Wie sieht das heute aus, und wäre es möglich, die Ampeln rasch auf 0,8 Meter/Sekunde umzustellen? Heute, sagt Stadträtin Günthard, seien sie auf 1,2 Meter pro Sekunde eingestellt. Wenn man die Grünphase für Fussgänger verlängern wolle, habe das Auswirkungen auf den gesamten Verkehr, auf Autos, Velos und Busse. Man müsse darum das Gesamtverkehrskonzept mit einbeziehen.

Nothämmer in Einerkolonne

Am zweithäufigsten nach der Polizeivorsteherin wird Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) gefragt, zum Beispiel von Barbara Huizinga (EVP). Ihr ist aufgefallen, und sie hat das auch fotografiert, dass in manchen Stadtbussen alle Notfallhämmerchen an einer einzigen Stelle aufgehängt sind: «Was für einen Sinn macht das?» Im Rat wird geraunt und gegrinst. Und Fritschi sagt: «Ich habe eine Antwort.» Es sei tatsächlich so, dass in einigen Bussen alle Hämmer oben rechts vorne in einer Reihe platziert seien, damit der Fahrer diese überwachen könne. Der Rat raunt nun noch lauter, aber doch: Man hat richtig gehört. Die Hämmerchen müssten bewacht werden, damit sie nicht zu Sammlertrophäen von Jugendlichen würden, erklärt Fritschi. Nun aber habe man eine neue Möglichkeit: Die Hämmerchen sind mit einem Stahlseil gesichert, sodass man sie etwa einen Meter rausziehen und nun wieder dort platzieren kann, wo sie als Notausstieghilfe dienen.

Fake News über Stadtbus

Und gleich nochmals Stefan Fritschi und Stadtbus: Dem SVP-Volksvertreter Bruno Bischof ist zugetragen worden, dass die drei neusten, erst ein paar Monate alten Busse ständig in der Garage stehen, im «Dörnröschenschlaf» quasi, sagt Bischof: Stimmt das? Nein, das seien «Fake News», klärt Fritschi auf. Im Gegenteil: Seit Ende Jahr hätten die drei Busse zusammen bereits einmal die Erde umrundet, jeder fährt täglich rund 500 Kilometer weit.

Warum können Paare nur mit der AHV-Nummer des Mannes eine Frist­erstreckung für die Steuern beantragen?Frage an Yvonne Beutler

Einen ganz ruhigen Abend hat Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP), der gar keine Frage zu beantworten hat, Schulvorsteher Jürg Altwegg ist einmal gefragt. Yvonne Beutler (SP) aber muss zum Beispiel erklären, was sie vom alten Sicherheitszaun rund um das Zeughaus-Areal hält: «Es wäre aus meiner Sicht wünschbar, wenn er weg wäre.» Doch sei das Sache der Baurechtsnehmer, und die Privatschule schätze den Zaun wohl aus Sicherheitsgründen. Ebenfalls an Beutler geht die Frage, weshalb bei Ehepaaren nur der Mann mit seiner AHV-Nummer online eine Fristerstreckung für die Steuererklärung beantragen kann. «Ich kenne diese Situation», sagt Beutler, dieses alte Modell sei noch der Tradition geschuldet. Aber tröstlich sei dies: «Es wäre auch der Mann, der betrieben würde.» (Landbote)