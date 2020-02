Die Fasnacht, die den Frühling vertreibt

Mit der Fasnacht wird traditionell der Winter vertrieben. Was aber, wenn es nicht mehr Winter wird? «Dann vertreiben wir eben den Frühling», sagt Thomas Steffen, Präsident des Fasnachtskomitees Winterthur (Fakowi), und lacht.

Traditionen, so scheint es, halten sich hartnäckiger als Jahreszeiten. Und so bildete der Hammenschmaus am Montagabend wie jedes Jahr den offiziellen Fasnachtsauftakt. Unter lautem Klatschen wurde der Hammen in den Festsaal des Hotels Banana City und auf die Bühne getragen, wo man ihm noch eine Kochmütze aus Papier aufsetzte. Nach der feierlichen Rede zerlegte Fakowi-Präsident Steffen den Drei-Kilo-Schinken mit einem langen Messer und einer gewissen Routine. Schliesslich löste er die Augen vom Schinken, schaute sich im vollen Saal um und rief aus voller Kehle: «Die Winterthurer Fasnacht ist eröffnet.»