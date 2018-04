Die Gaiwo wächst so stark wie noch nie

Die Gaiwo wirkt in einem Wachstumsmarkt, ob sie nun will oder nicht. Sie ist genau dort tätig, wo zwei Trends sich treffen: Immer mehr alte Leute wollen möglichst lange in den «eigenen vier Wänden» und selbstständig wohnen.Diese Entwicklung zeigt sich im jüngsten, dem 62. Jahresbericht der Genossenschaft. Darin werden lauter Bauprojekte vorgestellt, die so gar nichts gemein haben mit dem Mief von Alterssiedlungen, wie man sie zu kennen glaubt. Es sind moderne Bauten an lebendigen Lagen in der Stadt und erstmals auch ennet der Stadtgrenze. Hier eine Übersicht.

Im Baurecht oder Landkauf?

An der Holzlegistrasse neben dem Friedhof Wülflingen hat die Gaiwo Ende 2017 eine zweite Siedlung fertiggestellt mit 43 Wohnungen, die alle sogleich vermietet werden konnten. Die Baukosten betragen rund 15 Millionen Franken, weniger als budgetiert. Das Land hat die Stadt Winterthur im Baurecht abgegeben.

Baurecht oder Kauf? Was mag die Gaiwo lieber? «Für uns ist das nicht so entscheidend», sagt Genossenschafts-Präsident Marco Oss. «Natürlich kaufen wir das Land gerne, aber wir können gut damit leben, wenn eine Gemeinde ihr Land im Baurecht abgibt.»

Vier weitere grosse Projekte sind in Planung oder bereits im Bau. 50 Zwei- und Zweieinhalbzimmer-Wohnungen in Holzbauweise in der «Lokstadt» im Tössfeld: Investitionskosten ohne Land rund 19 Millionen Franken, Wohnungsbezug laut Planung im Herbst 2020. 31 Wohnungen mit zwei bis dreieinhalb Zimmern in der Überbauung Ziegelei Dättnau. Geplante Gesamtinvestitionen inklusive Land rund 13 Millionen, Bezug etwa Herbst 2021. An der Neubebauung des Areals Busdepot Deutweg ist die Gaiwo ebenfalls beteiligt als eine von drei Wohnbaugenossenschaften.

Seuzach, erstmals in der Region

Dann baut die Gaiwo (nach gewonnenem Investorenwettbewerb) erstmals auch in der Region, in Seuzach: 56 Wohnungen mit zwei bis dreieinhalb Zimmern. Die Gemeindeversammlung hat im letzten Jahr zuerst den Gestaltungsplan Schneckenwiese und dann den Baurechtsvertrag gutgeheissen. Investitionsvolumen hier: 23 Millionen. Gesamthaft erhöht sich der Wohnungsbestand der Gaiwo damit «in den nächsten Jahren um rund 40 Prozent», so der Jahresbericht. Ende 2017 waren es 546 Wohnungen.

An der Generalversammlung Ende Mai werden die Genossenschafter (darunter die Stadt) neben den üblichen Traktanden auch über eine kleine redaktionelle Statutenänderung zu befinden haben. Das kantonale Steueramt hatte 2016 angekündigt, es überprüfe die Steuerbefreiung der Gaiwo. Inzwischen ist klar: Steuerbefreiung und Gemeinnützigkeit gelten weiter, aber nötig ist die Statutenrevision. (mgm)