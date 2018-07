Die Grünliberale besiegt im Kreis Seen-Mattenbach den Freisinnigen

Die neue Schulpflegepräsidentin im Kreis Seen-Mattenbach heisst Martha Jakob; sie war lange Lehrerin in Winterthur und ist seit fünf Jahren Schulleiterin in Andelfingen. Im zweiten Wahlgang am Wochenende hat sie ihren Vorsprung gegenüber Beat Meier (FDP) noch etwas ausgebaut, obschon leicht weniger Leute an die Urne gingen.

Am 10. Juni betrug der Unterschied 443 Stimmen, am Sonntag waren es nach der Auszählung 663 Stimmen. Martha Jakob schnitt sowohl im Stadtkreis Mattenbach als auch in Seen besser ab als Meier und ist damit die erste Grünliberale in Winterthur, die ein so prestigeträchtiges Amt übernimmt – und das, obschon sie am Start der Kampagne noch gar nicht GLP-Mitglied war.

Bei Eltern und Parteien vernetzt

Martha Jakob zeigte sich am Sonntag glücklich und erleichtert. Es hätten wohl verschiedene Faktoren den Ausschlag gegeben, dass sie jetzt dieses Amt antreten könne, sagte sie. Zum einen habe sie gemerkt, wie gut vernetzt sie in Seen sei, wo ihre Kinder zur Schule gingen. Sie habe vonvielen Personen unerwartete Unterstützung bekommen.

Die Partei habe ebenfalls sehr viel für sie gemacht, lobte sie das Engagement der Grünliberalen und insbesondere von Gemeinderatspräsidentin Annetta Steiner. Jakob und Steiner kennen sich von früher aus dem Gymi, und Steiner war es, die Jakob anfragte, ob sie für die Grünliberalen fürs Schulpräsidium kandidieren wolle. Sie danke auch den Parteien, die sie unterstützten, sagte Jakob, der SP, den Grünen und der EVP: «Ich habe dort lauter sehr wertschätzende Leute kennen gelernt.»

Niederlage der Freisinnigen

Dieses Bündnis von links bis zur Mitte hat sich bei den Schulpräsidiumswahlen ausbezahlt, es gewann in allen drei Schulkreisen, wo es antrat: Chantal Galladé (SP) in Stadt-Töss, Christoph Baumann (SP) in Oberwinterthur und nun Martha Jakob (GLP). Die FDP steht nach der Niederlage von Beat Meier ohne Schulpräsidium da. In Wülflingen-Veltheim bleibt René Schürmann (CVP) Präsident, er wurde im Juni ohne Gegenkandidat ­gewählt. Hätte Beat Meier, der Nochvizepräsident im Kreis Stadt-Töss, nicht besser dort fürs Präsidium gegen Chantal Galladé (und gegen Felix Müller) kandidiert, statt in Seen gegen Martha Jakob anzutreten? Wäre die Chance dort letztlich nicht doch grösser gewesen? Für Meier ist die Frage müssig: «Es ist jetzt, wie es ist. In einem Wahlkampf kann man immer verlieren, jetzt mag ich Frau Jakob das Amt gönnen.» Dass die FDP möglicherweise weniger getan hat für ihn als die GLP für ihre Kandidatin, sieht Meier nicht so: «FDP, CVP und auch die FDP haben viel für mich getan.»

Der dritte Kandidat ums Präsidium in Seen-Mattenbach, Hans-Peter Rohner, blieb völlig chancenlos. Und das nicht primär, weil ihn selbst die eigene Partei, die EVP, nicht unterstützte, sondern vor allem auch deshalb, weil er seine Kandidatur zu spät bekannt gegeben hatte. Dadurch war sein Name auf dem Beiblatt nicht mit Sternchen versehen, was auf die Präsidiumskandidatur hinwies.

Alles im Voraus geregelt

Bei Martha Jakob scheint alles bereit zu sein fürs neue Amt; sie will noch ihr Studium in Bildungsmanagement abschliessen. In Andelfingen sei dank einer umsichtigen Schulpräsidentin alles so geregelt, dass sie ihre Aufgabe als Schulleiterin nur noch zu übergeben brauche; eine Nachfolge stehe bereit. Sie selber verzichte auf Sommerferien, um sich auf den neuen Beruf vorzubereiten. (Landbote)