Die Kinderkrippen bleiben offen, aber...

Der Bundesrat hat am Montag bestimmt, dass die Kindertagesstätten im Gegensatz zu den Schulen offen bleiben müssen. Gemeinden dürfen Kitas nur schliessen, wenn sie ein anderes Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter bereit stellen.

Die Kinderkrippe Wirbelwind in Henggart ist offen. «Diese Woche kommt noch ungefähr die Hälfte der angemeldeten Kinder», sagt Krippenleiterin Karin Landert. Umgekehrt verhalte es sich beim Personal. Weil zumindest vorderhand keine Schule und Kurse stattfinden, seien fast gleich viele Angestellte da, wie Kinder. «Wer nicht für die Betreuung nötig ist, erledigt was sonst liegen bleibt: Estrich ausmisten oder Fenster putzen», sagt Landert. Ab nächster Woche würden auch Überstunden abgebaut. Normalerweise betreuen in der Krippe 10 Angestellte täglich 18 Kinder.

Distanz halten unmöglich

«Viele Eltern betreuen ihre Kinder jetzt zu Hause», sagt Simone Plieninger, Leiterin der Winterthurer Krippe Heckenrose. Auch bei ihr sind viel weniger Kinder anwesend. Die Eltern müssen die Kinder neu am Eingang verabschieden. Die Krippe betreten dürfen sie nicht mehr, ebenso wie andere Aussenstehende. Auf die besonderen Umstände reagierten alle verständnisvoll, sagt Plieninger. «Eine gewisse Solidarität breitet sich aus.»

Wegen dem Coronavirus werden in den Krippen Heckenrose und Wirbelwind zusätzlich zu den üblichen Hygienemassnahmen etwa die Türfallen, Treppengeländer und WCs mehrmals täglich gereinigt. Die Kindergruppen würden so aufgeteilt, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einem Raum aufhielten, sagt Plieninger. «Die Beschäftigungen sind nicht anders wie an normalen Tagen.» Wo immer möglich würden die Kinder aber weiter auseinander gesetzt.

«Wir halten uns an die ausgeweiteten Vorschriften und finden sie ganz wichtig», sagt Landert von der Krippe Wirbelwind. Körperliche Nähe sei unter den Kindern und zeitweise auch zwischen Kindern und Betreuerinnen jedoch unumgänglich. «Wie vorgeschrieben Distanz halten können wir nicht.»

«Der Kanton appelliert an die Eltern, ihr Kind nur wenn unbedingt nötig in die Kinderkrippe zu bringen»Andre Woodtli

«Social Distancing ist in Kitas sicher nur sehr eingeschränkt möglich», sagt André Woodtli, Amtsvorsteher im kantonalen Amt für Jugend und Berufsberatung. Seit Bekanntmachung der Empfehlungen für die Kindertagesstätten habe sich die Zahl der Kinder, die dort betreut würden jedoch «halbiert». «Das ermöglicht es, die Kinder in den Kitas in kleineren Gruppen zu betreuen, wenn möglich auch in verschiedenen Räumen.»

Kein Verbot, aber ein Appell

Dass viele Eltern ihre Kinder nicht mehr in der Kita betreue lassen, obwohl sie das dürften, ist gewollt und soll so bleiben. «Der Kanton appelliert an die Eltern, ihr Kind nur wenn unbedingt nötig in die Kita zu bringen», sagt Woodtli. Die Plätze sollen für Kinder freigehalten werden, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, als Fachfrau Gesundheit, als Verkäufer in einem Lebensmittelladen oder als Busfahrerin.

Ein Verbot, ein angemeldetes Kind in die Kita zu bringen, gibt es nicht. Theoretisch könnten alle Eltern ihr Kind wie üblich extern betreuen lassen. Der Kanton bittet die Eltern jedoch Eigenverantwortung zu übernehmen und dies nur dann zu tun, wenn keine andere Lösung möglich ist.

«Ein finanzielles Entgegenkommen seitens Kinderkrippen ist angezeigt.» Andre Woodtli

«Ich denke, jede hat langsam, aber sicher den Ernst der Lage erkannt», sagt Plieninger, Leiterin der Heckenrose. Die Mitarbeiterinnen der Krippe würden immer wieder über die Herausforderungen durch das Coronavirus und die neusten Entwicklungen informiert. Ausfälle beim Personal gebe es keine. Eine Mitarbeiterin sei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe aber bis auf weiteres von der Arbeit freigestellt worden.

Die Betreuerinnen der Kinderkrippe Wirbelwind reagierten gelassen auf die aussergewöhnliche Situation, sagt Landert. «Bisher hat niemand Angst.» Doch die Unsicherheit sei gross, bei den Mitarbeitern und den Verantwortlichen gleichermassen. Immerhin sei mittlerweile klar, welche Vorschriften für Krippen gelten. «Wir haben auch in den nächsten Tagen offen.»

Über Bezahlung sind sich Kanton und Krippen uneins

Ihre Krippe werde den Eltern die Betreuung weiter in Rechnung stellen, sagt Landert. Auch denjenigen Eltern, die ihre Kinder nicht mehr betreuen lassen. «Ob die Eltern die Kinder zu uns bringen wollen, ist im Moment ihnen überlassen», sagt Landert. Schon bisher hätten Eltern bezahlen müssen, wenn sie das Kind ausnahmsweise nicht vorbei gebracht hätten. «Solange die Krippe geöffnet ist und die Möglichkeit besteht, das Kind betreuen zu lassen, werden wir die Betreuung verrechnen», sagt auch Plieninger. Wie die Rechtslage aussehe, wenn die Krippe zur Schliessung aufgefordert werde, sei ihres Wissens ungeklärt.

Amtschef Woodtli erwartet von den Krippen einen anderen Umgang mit den Eltern, die ihr Kind jetzt selbst betreuen. «Ein finanzielles Entgegenkommen seitens Kinderkrippen ist angezeigt.» Auch die Kitas sollten die Eltern auffordern, den Empfehlungen des Bundesrates zu folgen, sagt Woodtli. Und diese lauteten eben, Kinder nur dann extern betreuen zu lassen, wenn es unumgänglich sei.

«Das kommt jetzt alles sehr schnell»

Wenn der Kanton den Krippen einen reduzierten Betrieb empfehle und gleichzeitig verlange, die Ausfälle nicht zu verrechnen, gehe dies für sie nicht auf, sagt Krippenleiterin Landert. Als privates Unternehmen müsse auch sie Verpflichtungen erfüllen, Löhne bezahlen, die Miete und andere laufende Kosten. «Das kommt jetzt alles sehr schnell», sagt Landert. Sie müsse sich eine Antwort erst überlegen.