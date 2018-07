Die Klimaerwärmung beschäftigt auch den Städtebau

Die Vorlage war perfekt, die Vollendung ebenfalls. Es geht hier nicht um Fussball, es geht um viel Dramatischeres, um ein erträgliches Leben in der Stadt in der Zukunft. Die prognostischen Klimakarten des Kantons Zürich haben letzte Woche schon aufgerüttelt: Es wird wärmer hier, die Hitzetage werden sich häufen. Dieses Thema vertiefte das Forum Architektur Winterthur (FAW) in zwei Veranstaltungen. Für den Input zur Stadtwerkstatt 4 war Silke Drautz aus dem immissionsgeplagten Stuttgart angereist. Die städtische Chefklimatologin brachte eine klare Botschaft mit. Erwärmung und Schadstoffe in der Luft haben ein alarmierendes Niveau erreicht, dass man auch städtebaulich und landschaftsgestalterisch reagieren muss. Damit die wichtige Durchlüftung auch künftig gewährleistet ist, müssen die Bebauungspläne entsprechend überdacht und revidiert werden. Geplante Korridore lassen die kühle Luft von den bewaldeten Hügeln ins Zentrum strömen. Weiter empfahl die Kämpferin der geplagten Städter die Vernetzung der Grünflächen und erinnerte an die wichtige Funktion der Bäume nicht nur für den Klimahaushalt, sondern auch als Schattenspender.

Unerträgliche Hitze

Unter den am Klimathema Interessierten war auch Baustadträtin Christa Meier (SP). Noch neu im Amt, holte sie sich die Informationen gleich selbst an der Front. Dabei vernahm sie auch, dass in den Augen der Fachleute die städtische Bau- und Zonenordnung (BZO) nicht mehr das geeignete Instrument ist, um die ökologisch-städtebauliche Zukunft der Stadt Winterthur zu bewältigen. Stadtarchitekt Jens Andersen forderte deshalb neue Raumplanungsregeln. Und die Architektin Astrid Staufer, Co-Leiterin am Institut Konstruktives Entwerfen an der ZHAW, plädierte angesichts der komplexen Herausforderungen vehement für eine übergeordnete Sicht, die über die Grenze der Parzelle hinausblickt. «So könnten die Vielfalt und die Identitäten der Quartiere als Qualitäten erhalten werden», ist Staufer überzeugt. Sie wehrte sich aber gegen ökologische Pauschallösungen: «Etwa die Sulzer-Stadt aus klimatischen Gründen allgemein begrünen kommt für mich nicht infrage.»

Drastische Belege dafür, dass bereits heute der Aufenthalt an einem heissen Tag an bestimmten Orten in Winterthur unerträglich ist, ergaben die Erfahrungsberichte der drei durch das FAW organisierten Stadtspaziergänge. Das Gewerbegebiet in der Grüze wird als praktisch baumlose und asphaltierte Hitzehölle mit null Aufenthaltsqualität für die Werktätigen geschildert. Der (noch) utopische Vorschlag empfiehlt, spezifische Räume für begrünte und schattige «Rettungsinseln» auszuscheiden. Ausserdem wird verlangt, pro Parkplatz zwei Bäume zu pflanzen. Die Kritik aus Töss betrifft den unterentwickelten und nur abschnittsweise begehbaren und zugänglichen Flussraum der Töss. Dort wird sogar die Autobahnbrücke geschätzt, weil es Schatten gibt und Ruhe herrscht.

Natürliche Kühlmaschinen

Der Gang durch das Innere Lind liess Christoph von Ah, den FAW-Präsidenten, eine Hymne auf die Klimaleistungen und schattenspendenden Wohltaten der Bäume anstimmen. Denn ein Baum erbringt die Performance von fünf Klimaanlagen, und Wälder sind natürliche Kühlmaschinen. Doch sie müssen nicht nur gepflegt, sondern auch systematisch ersetzt werden. «Viele ältere Bäume werden den Hitzeschock nicht überleben», prophezeite er. Ein alter Baum hat eine Krone von 4000 Kubikmetern, hundertmal mehr als ein zehnjähriger. Und da Bäume langsam wachsen, muss man weit vorausplanen. Eine weitere Erkenntnis drängt sich nach diesem FAW-«Klimaseminar» auf: Gebt endlich den Klimatologen, Landschaftsarchitekten und Gärtnern den Vorrang vor den Baukünstlern, wenn es um die Planung und Gestaltung der trotz Hitzestau erträglichen Stadt für künftige Generationen geht.

Im November wird in eineröffentlichen Ausstellung Bilanz über alle vier Stadtwerkstätten gezogen, kündigte von Ah an. Wann die Stadt mit ihren Erkenntnissen aus der parallellaufenden Testplanung an dieÖffentlichkeit gelangt, ist noch nicht bekannt. (Landbote)