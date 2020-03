Die Lehrerinnen und Lehrer sind am Montag fast alle in der Schule

Die Schule fällt bis nach den Frühlingsferien aus. Diese Nachricht hat übers Wochenende alle Schülerinnen, Schüler und Eltern in Winterthur erreicht. Viele Kinder freuten sich darüber – keine Schule bedeutet für sie zuerst und vor allem viel mehr Freizeit. Doch die Sache ist ernst. Der Bundesrat will mit der Schliessung die Verbreitung des Coronavirus eindämmen, gefährdete Personen schützen und die Gesundheitsversorgung in den Spitälern sicherstellen.

Warum das zwingend nötig ist, müssen die Eltern den Kindern erklären. «Wir vertrauen auf die Kompetenz der Eltern, den Kindern altersgerechte Informationen zu geben», sagt Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Fragen und Ängste seien ernstzunehmen, sagt der Schulvorstand. «Gleichzeitig sollen aber keine zusätzlichen Ängste geschürt werden.»

«Kein Kind wird nach Hause geschickt»

Die Schülerinnen und Schüler müssen am Montag also zu Hause bleiben. Die Lehrpersonen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule hingegen müssen ins Schulhaus. Alle diejenigen, die üblicherweise am Montag arbeiten und bei Bedarf auch weitere Lehrerinnen und Lehrer. Lediglich Lehrer aus den Risikogruppen mit höherem Alter und mit Vorerkrankungen dürfen von zu Hause aus arbeiten oder im Hintergrund.

Kinder, die am Montag trotzdem zum Unterricht erscheinen, werden nicht heimgeschickt, sagt Altwegg. Die Eltern würden aber darauf hingewiesen, dass sie die Kinder nur im Ausnahmefall weiter zur Schule schicken könnten. Lediglich Mütter und Väter, die im Spital arbeiten, bei der Polizei, in Lebensmittelläden und Apotheken, die Busse steuern, Abfall entsorgen oder sonst in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, dürfen ihre Kinder in der Schule betreuen lassen.

Alle anderen Eltern müssen die Betreuung selbst organisieren – wenn irgend möglich ohne auf die Grosseltern zurückzugreifen. «Klar ist, dass kein Kind nach Hause geschickt wird, wenn die Betreuung dort nicht sichergestellt ist», sagt Altwegg. Auch bei Härtefällen werde die Schule Augenmass halten.

«Wir sind überzeugt, dass die Kinder viele gute Ideen haben.»Jürg Altwegg, Schulvorsteher (Grüne)

Wie viele Betreuungsplätze benötig werden, weiss Schulvorstand Altwegg noch nicht. «Wie hoch der Platzbedarf ist, wird sich diese Woche zeigen», sagt er. Die Betreuung sei aber in jedem Fall gewährleistet – unter Einhaltung der geltenden Regeln für den Schutz vor einer Ansteckung.

Nicht zur Schule gehören die Krippen für Kinder im Vorschulalter. Der Regierungsrat empfiehlt den Trägerschaften der Krippen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und besondere Hygienevorkehrungen zu treffen sowie Verhaltensregeln zu beachten.

Aufgaben per Post, Prüfungen im Internet?

Auch wie der Heimunterricht genau aussehen wird, weiss Altwegg noch nicht. «Es wird sowohl analoge, als auch digitale Lösungen geben.» Diese werden in den nächsten Tagen von den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet und umgesetzt. Einige Aufgaben werden die Kinder demnach per Post erreichen, andere via Internet. Dabei gehe es nicht darum, zu Hause einen Unterricht nach Stundenplan zu organisieren, sagt Altwegg. Wichtig sei, dass die Kinder in der Zeit bis nach den Frühlingsferien überhaupt lernen könnten. «Wie das im Detail funktioniert, daran arbeiten wir derzeit.» Offen ist, ob es Prüfungen geben wird. Über die Zeugnisse entscheidet der Kanton.

Die Schule habe volles Vertrauen, dass Eltern und Erziehungsberechtigte über die Kompetenzen verfügten, die Kinder zu Hause zu beschäftigen, sagt Altwegg. «Zudem sind wir überzeugt, dass die Kinder viele gute Ideen haben, wie sie sich selber beschäftigen können.» Die Schule wisse aber auch, dass Eltern, Kinder, Lehrpersonen, Schulleitungen und Betreuungspersonen in der langen Zeit bis nach den Frühlingsferien stark gefordert seien.

Über die Sommerferien entscheidet der Kanton

Für die Freizeit der Schülerinnen und Schüler gelten die Vorschriften von Bund und Kanton. Kinder mit Husten und Fieber müssen zu Hause bleiben. Kinder ohne Beschwerden dürfen im Moment – Stand Sonntag, 20 Uhr – noch mit Freundinnen und Freunden abmachen und mit diesen spielen. Die Schulanlagen mit Fussball- und Spielplätzen bleiben vorläufig geöffnet.

Die Schliessung der Schulen trifft auch die Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundarklassen, die sich mitten in der Berufswahl befinden. Sie werden weiterhin von den Lehrpersonen dabei unterstützt. «Notfalls aus der Ferne», sagt Altwegg. Schnupperlehren hingegen fallen nicht in den sogenannten Präsenzunterricht. Diese werden direkt zwischen dem Schüler und dem Schnupperlehrbetrieb abgemacht.

Ob die Schülerinnen und Schüler den verpassten Unterricht nachholen müssen, ist offen. Die Sommerferien streichen kann die Stadt nicht. Dafür ist der Kanton zuständig.

Regierungsrätin Silvia Steiner (CVP) rechnet allerdings bereits damit, dass die Schulen wegen der Corona-Epidemie über das Ende der Frühlingsferien hinaus geschlossen bleiben müssen. Der Winterthurer Schulvorstand Altwegg nimmt dazu keine Stellung. «Diese Einschätzung überlasse ich den Experten.» Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern will er «laufend» informieren.