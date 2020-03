Die Metzgasse wird zur Barista-Meile

Sechs Franken kostet der teuerste Kaffee im Cincin Coffee & Drinks. Es ist ein Flat White, also ein doppelter Espresso, gemischt mit geschäumter Milch, ein Trendgetränk in der Specialty-Coffee-Szene. Diese Szene bringt seit vier Jahren Silvan Vogelsanger (36) nach Winterthur. Am Anfang noch mit einem mobilen Coffee-Truck, dann mit seinem Cincin Coffee & Tea an der Steinberggasse. Hier verkauft Vogelsanger seit 2017 Kaffee über die Gasse sowie Tee und Kaffeebohnen für den Heimgebrauch. Und so kennen ihn unterdessen viele in der Stadt, als den Mann mit Bart, den man immer nur im Fensterrahmen sieht.

Nach drei erfolgreichen Jahren lanciert Vogelsanger nun sein neues Projekt: ein Café, das auch Drinks anbietet. Den Standort dafür hat er an der Metzggasse 10 gefunden, gleich vis-à-vis vom Gasthof zum Widder. Es ist ein Lokal, in dem es die Vormieter schwer hatten. Vogelsanger, der gelernte Elektromonteur, hat es wie schon sein schlauchförmiges Stammlokal an der Steinberggasse selbst ausgebaut. Sogar die Möbel hat er teilweise selbst gemacht, die Fassungen der Glühbirnen, die über den Tischen hängen per Spray golden eingefärbt.

Vogelsanger erzählt all das über einem Cappuccino, zusammen mit seinem Geschäftspartner Felix Haag (34). Die beiden kennen sich privat schon seit einigen Jahren, beide Wohnen in Zürich. Haag kommt ursprünglich aus Stuttgart, hat Dienstleistungsmanagement studiert und betreibt in Zürich in der Überbauung Kalkbreite die Bar «Felix». Zudem gehört ihm eine Eventagentur, die sich auf Drinks spezialisiert hat.

Das «Cincin» an der Marktgasse 10. Bild: Marc Dahinden

Schon seit ein paar Jahren hätten sie darüber diskutiert, etwas zusammen zu machen. Nun ergab sich mit der Liegenschaft an der Metzggasse eine Gelegenheit. Anders als in Zürich ist das Thema der Specialty-Coffee in Winterthur noch immer wenig präsent. Einer, der ebenfalls darauf setzt, ist indes nur ein paar Häuser weiter: das Bistro Kaffee Leben. Die Metzggasse wird damit zur Barista-Meile.

Auf dem Sprung zur Kette?

Vogelsanger und Haag sind Partner zu gleichen Teilen. Das Unternehmen haben sie mit Eigenkapital finanziert. Vier Angestellte werden Sie an der Metzggasse beschäftigen, in 340 Stellenprozenten. 32 Sitzplätze zählt das Lokal drinnen, 25 draussen. Am Tag soll der Kaffee, am Abend sollen die Drinks im Zentrum stehen. Auch Snacks bieten die beiden an, und im Untergeschoss gibt es ein Coworking und einen Raum, der sich für Kurse eignet.

Wächst aus dem kleinen Cincin nun allmählich eine Kette heran, so wie Vicafe in Zürich? Vogelsanger winkt ab. Er redet von Herzblut, von persönlicher Atmosphäre und spart auch sonst nicht mit Bescheidenheitsgesten. Er selbst werde wohl zwischen der Steinberggasse und der Metzggasse hin und her wechseln, sagt er. Und zwischen Winterthur und seinem Wohnort Zürich. Denn nebst seinem Café hat Vogelsanger noch ein neues Baby, und zwar wortwörtlich, sein Sohn ist gerade eineinhalb Monate alt.