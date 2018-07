Die Musikschulen legen ihre Fusion vorerst auf Eis

Die drei subventionierten Musikschulen sind das Konservatorium (die älteste mit dem Musikkollegium als Trägerschaft), die Jugendmusikschule (die weitaus grösste) und die Prova (die jüngste und genossenschaftlich organisierte). Die Schulen haben unterschiedliche Organisationsformen, unterschiedliche Kulturen, und die Lehrkräfte verdienen unterschiedlich viel. Doch alle drei wissen: Gemeinsam, mit 10 000 Musikschülerinnen und -schülern ­jeden Alters, wäre man stärker. Insbesondere das Konservatorium muss sich dringend nach Lösungen umschauen, denn die Ausbildung der Berufsmusiker ist längst in Zürich, die Übergangs­finanzierung des Kantons ist vorbei, man muss den Gürtel enger schnallen. Die Lehrkräfte hatten letztes Jahr einer befristeten Lohnreduktion zugestimmt, und sie hätten diese nun verlängert, sagt Schulleiter Valentin Gloor.

Fusion ohne Beigeschmack

Seit Jahren sind die drei Schul­leitungen miteinander im Gespräch, seit gut einem Jahr intensiv. Das Projekt heisst Symphonie und hat zum Ziel, die drei Schulen zusammenzuführen. Den Begriff Fusion braucht man nicht, weil das zu sehr nach Abbau tönt und Abwehrreflexe auslösen könnte. Doch faktisch läufts auf eine einzige Musikschule hinaus, die aber dezentral organisiert bliebe.

«Das Projekt wird sistiert, mindestens bis der erwartete Gegenentwurf zum Musikschulgesetz ­vorliegt.»Aus der Information an die Mitarbeitenden

Die Gespräche, so heisst es in einem Schreiben an alle Mitarbeitenden, seien intensiv und offen geführt worden, doch nun sei man «an einem Wendepunkt». Die Rahmenbedingungen seien derzeit «zu wenig stimmig», das Projekt werde deshalb sistiert.

Das Desinteresse der Politik

Mehrere Gründe hätten zu dieser Pause im Prozess geführt, heisst es im Infoschreiben. Ein Grund ist die Politik, die seit langem nicht im Einklang ist mit den Musik­schulen. Derzeit wird in der vorberatenden Kommission des Kantonsrats wieder einmal über ein Musikschulgesetz dis­kutiert. Dem Kantonsrat lag 2016 schon einmal ein fixfertiges Gesetz vor, doch er lehnte das ab, ohne gross darauf einzutreten. Wor­auf die Musikschulen im Kanton Zürich flugs eine Initiative lancierten und innert Kürze 12 000 Unterschriften beisammenhatten. Jetzt muss sich der Kantonsrat zwingend mit der Materie befassen. Diskutiert wird offenbar jetzt über einen Gegenvorschlag.

Mehr Klarheit ist nötig

Mit ein Grund für die Pause ist laut dem Schreiben an die Mitarbeitenden auch die besondere Situation am Konsi. Alle diese politischen, finanziellen und organisatorischen Hürden liessen «einen erfolgreichen Abschluss des Projekts im Moment als ­unrealistisch erscheinen». «Die Trägerschaften, zu denen die Stadt und 16 Regionsgemeinden gehören, wären nicht bereit, hohe Mehrkosten eines Zusammenschlusses zu finanzieren», sagt Lukas Hering, Leiter der Jugendmusikschule. Nichtsdestotrotz wollen die Schulleitungen das Projekt weiterführen, wenn die finanziellen Aussichten und die Zukunft des Musikschulgesetzes etwas klarer sind. Eine einzige zusammengeführte Musikschule in Stadt und Region Winterthur sei nach wie vor «sinnvoll und erstrebenswert», finden die Schulleitungen. (Landbote)