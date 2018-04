Die Pläne provozieren einen Parkplatzstreit

Das Strassenprojekt, das der Gemeinderat gestern Abend andiskutierte, ist ein grosses und wichtiges, darüber waren sich die Gemeinderäte von ganz rechts bis ganz grün einig. Es geht um die «Hauptschlagader» des innerstädtischen Verkehrs, um die Technikumstrasse.

Der Belag ist schlecht, im Untergrund muss man dringend die Werkleitungen erneuern, und der Verkehr stockt zu sehr, insbesondere die Stadtbusse verlieren dort zu viel Zeit.

Mit einem ganzen Massnahmenpaket will der Stadtrat das Übel beheben: Statt der alten Fussgängerunterführung will man bei der Steiggasse oberirdisch ein Lichtsignal bauen.

Heute ist es so, dass die Fussgänger auf dem Zebrastreifen (weil sie Vortritt haben) den Verkehrsfluss oft unterbrechen und so auch den Bus behindern. Mit einem Lichtsignal liesse sich das besser lösen, ist man allgemein überzeugt.

Auch beim Holderplatz will man den Verkehr ­beschleunigen, indem es zum Beispiel aus dem Graben keine Ausfahrt geradeaus zur Zeughausstrasse mehr gibt. Dafür dürfte man dann künftig via die Innere Tösstalstrasse zur Altstadt raus; heute ist das nur Velos erlaubt.

Situationsplan Technikumstrasse

Das sind die wichtigsten Massnahmen an der «Hauptschlagader» Technikumstrasse: 1. Auf Höhe Meisenstrasse bleibt die Busspur zum Bahnhofplatz.

2. Der Knoten Neumarkt ist heute ein Bremsklotz; man überlegt sich, den Abzweiger aus Richtung Bahnhof nach links zu unterbinden.

3. Hier gibts ein Lichtsignal, die Unterführung wird aufgehoben. Wo stadtseitig die Rampe raufkommt, entstehen Zuliefererplätze.

4. Neu gibts hier Busspuren auf Höhe des Technikums.

5. Dafür muss die Baumreihe versetzt werden. Und jetzt die Frage: Was geschieht mit den 24 Parkplätzen?

6. Am Holderplatz wird eine wichtige Verbindung unterbunden, dafür gibts einen Anhalteplatz für schnelles «Kiss and Ride».

7. Hier können Autos künftig die Altstadt verlassen.

Varianten in der Parkplatzfrage

Und weil man die ganze Strasse auch verbreitern will, um Platz für Velospuren und Busspuren zu schaffen, muss die Baumreihe vor dem Technikum weg. Und die 24 Parkplätze, die dort liegen?

Genau darüber war in der vorberatenden Kommission offenbar eine Diskussion entbrannt. Der Stadtrat möchte von 24 auf 19 Parkplätze reduzieren. Die CVP/EDU-Fraktion möchte (wie das Altstadtgewerbe) möglichst viele Plätze erhalten. Die Grünliberalen möchten die Strasse, die zu den Parkplätzen führt, aufheben, um dem Platz mehr Grösse und den Fussgängern mehr Sicherheit zu geben.

Laut der SVP sind diese Parkplätze «ein absolutes Muss für Handwerker und Behinderte», und auch die FDP erachtet sie für «sehr wichtig». Die Grünen und die SP verzichteten darauf zu sagen, was sie wollen. Denn die Kommission hat vorgeschlagen, dass im Rahmen der detaillierten Planung verschiedene Varianten geprüft werden (auch «smarte» Ideen wie E-Ladestationen oder flexible Preise) ­– und das fanden fast alle im Rat gut.

Der Pirat als Solist im Rat

Einzig der Pirat Marc Wäckerlin hält gar nichts von diesem Plan: Es brauche weder weniger Parkplätze noch ein Lichtsignal für Fussgänger und schon gar keine Behinderungen des Verkehrs.

Wäckerlin führte das in aller Breite aus, worauf ihn der Ratspräsident ermahnte, sich kurz zu halten, man werde so oder so nochmals über alles reden, sobald das Projekt stehe. Wäckerlin sprach weiter. Und blieb bei der Abstimmung über den 400 000-Franken-Projektierungskredit ganz allein.

Alle an­deren stimmten zu. Wie teuer das ganze Paket zu stehen kommt, weiss man noch nicht. Klar ist aber, dass Bund und Kanton den grössten Teil bezahlen.

(Der Landbote)