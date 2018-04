Die Schulleitungen schlagen Alarm

Eigentlich hätte das Schreibender Schulleitungskonferenz (SLK) an die Zentralschulpflege nicht publik werden sollen. Doch die Umfrageergebnisse unter den Schulleitern, auf dem es beruht, lesen sich wie ein Weckruf mit dickem Ausrufezeichen. Die Zahlen sickerten durch und werden nun zum Politikum, im Gemeinderat wurde inzwischen eine breit abgestützte Interpellation dazu eingereicht.

Die von der SLK durchgeführte Umfrage unter den 53 Leiterinnen der Primar- und Sekundarschulen hatte zwar einerseits ergeben, dass fast alle Schulleiter ihren Job als «sinnvoll und interessant» empfinden und ihn daher «motiviert und engagiert» ausüben. 87 Prozent gaben aber auch an, regelmässig Überstunden leisten zu müssen, und 74 Prozent gaben an, die Grenze der Arbeitsbelastung sei erreicht. Fast jeder und jede Zweite empfindet die Aufgabenlast als «nicht länger zumutbar» und 39 Prozent glauben, allenfalls ein Burn-out zu ­bekommen, sollte die Belastung nicht abnehmen. Jeder und jede Vierte überlegt sich, zu kündigen.

Mehrfach abgeblitzt

Beim Schuldepartement und bei der Zentralschulpflege sind die Schulleiter bisher offenbar abgeblitzt. «Unsere Anliegen, die für eine funktionierende Schule relevant sind, werden nur zum Teil ernst genommen oder gar nicht gehört», heisst es im Brief an die Zentralschulpflege, der auch dem «Landboten» vorliegt. Die Interpellanten um SP-Gemeinderat Markus Steiner wollen daher vom Stadtrat wissen, wie er die Situation einschätzt und wo man ansetzen könnte, um die Schulleitungen zu entlasten.

«Unsere Anliegen, die für eine funktionierende Schule relevant sind, werden nur zum Teil ernst genommen oder gar nicht gehört.»Aus dem Brief an die Zentralschulpflege

Denn offenbar gibt es bereits mehrere Schulleiter, die gesundheitlich angeschlagen sind. Einige sind bereits abgesprungen, andere denken darüber nach. «Die Qualität der Schule wird sinken, wenn in den nächsten Jahren nichts passiert», glaubt Christian Joss, Schulleiter an der Tössemer Primarschule Rebwiesen. Doch er betont, dass man seitens der SLK keinen Alarmismus betreiben wolle und an sachlichen Lösungen interessiert sei. Bereits Mitte Mai treffen sich Vertreter der Schulleiter, des Schuldepartements und der Zentralschulpflege zu einem Workshop.

Viel Aufwand, weniger Leute

Generell sahen die Schulleiter in den letzten Jahren, in denen auch das Schuldepartement einen strikten Sparkurs fuhr, nur einen Trend: Die Anforderungen an Schulen und Schulleiter wuchsen, während die Ressourcen und Entschädigungen abnahmen oder gleich blieben. Entlastung versprächen sich die Schulleiter unter anderen von folgenden Massnahmen:

Mehr Stellenprozente: Welche Aufgaben den Schulleitern zufallen, geben zum Teil die städtische Zentralschulpflege (ZSP) und das Schuldepartement, zum Teil der Kanton vor. Fällt bei den städtischen Aufgaben spürbar mehr Aufwand an, kann die ZSP beim Schuldepartement die entsprechenden Stellenprozente beantragen. Aus Sicht der Schulleiter messen ihnen sowohl der Kanton als auch die ZSP deutlich zu wenig Stellen bei. Für die Beurteilung der Lehrer (MAB) zum Beispiel, die alle vier Jahre statt­findet und die neu die Schulleiter durchführen, wurden beim Volksschulamt keine zusätzlichen Stellen beantragt. «Wir machen diese Arbeit gratis», sagt Joss.

Auch die Mitarbeit in Arbeitsgruppen und bei Workshops setze man einfach voraus. Joss hat 2017 in einem 80-Prozent-Pensum etwa 300 Überstunden angehäuft, rund 37 Tage. Und zudem wurden die Stellenprozente, um die ältere Lehrpersonen altersbedingt entlastet werden, aus Spargründen offenbar nicht eins zu eins ersetzt. Gleichzeitig wurden die ­administrativen Arbeiten immer mehr.

Schulsekretariate: Die administrative Belastung scheint zu hoch. Die Schulleiter wünschen sich eigene Sekretariate vor Ort, wie sie die Stadt Zürich bereits eingeführt hat. Dies könnten ZSP und Schuldepartement beschliessen. Die Stadt Zürich will nach einem ähnlichen Aufruf ihrer Schulleiter flächendeckend solche Sekretariate einführen. Erste Erfahrungen hätten gezeigt, dass dies zu einer «klaren Entlastung» geführt habe.

Überfordert sind Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen offenbar auch beim Projekt Deutsch als Zweitsprache oder beim Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Problemklassen. Mit dem Lehrplan 21 und Wega (dem Nachfolgeprojekt von Sirma) stehen weitere arbeits­intensive Aufgaben an. «Deshalb muss jetzt etwas passieren», fordert Joss.

«Überrascht mich nicht»

Bei den Kreisschulpflegen ist man über den Hilferuf der Schulleiter kaum überrascht. Es müsse zweifellos mehr investiert werden, findet beispielsweise Felix Müller (parteilos), KSP-Präsident Stadt-Töss: «Ob nach dem Giesskannenprinzip, muss man aber abklären.» Kein Tabu dürfe zudem die Idee sein, die Schulleiter künftig in Pools zusammenzufassen, um effizienter zu werden.

Bildungsstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) betont, man nehme die Umfrageergebnisse «sehr ernst». Er wolle möglichen Lösungen vor dem geplanten Treffen allerdings nicht vorgreifen. (Landbote)