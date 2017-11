Die Sonderschul-Kostenbremse hat nicht funktioniert

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) evaluiert derzeit das Konzept Sirma. Der Schlussbericht steht zwar noch aus, doch eine erste Zwischenbilanz fällt vernichtend aus. Die wichtigsten Ziele wurden nicht erreicht. Die Idee von Sirma war einfach: Die Kreisschulpflegen verwalten ihr Sonderschulbudget selbst. So erhalten sie einen Anreiz, möglichst viele Kinder in den Regelklassen zu unterrichten. Geld, das nicht für Sonderschulheime ausgegeben wird, sollte direkt den Klassen zugute kommen. Der damalige Schulstadtrat Stefan Fritschi (FDP) hoffte auf einen doppelten Erfolg: Einerseits wollte man die Sonderschulkosten auf dem Stand von 2013 bei 22 Millionen Franken einfrieren und andererseits die Regelklassen stärken. Was gut tönt, gestaltete sich in der Praxis schwierig. Während die Kosten zu Beginn zumindest nicht mehr anstiegen, liefen sie ab 2016 aus dem Ruder. Der Nachtrag zum Budget 2018 beziffert die Kosten bereits auf 31 Millionen Franken.

Die Kreisschulpflegepräsidenten bemängeln, sie hätten schlicht zu wenig Einfluss auf die Verteilung der Mittel gehabt. Zwingende Sonderschulfälle hätten das Geld aufgefressen. «Uns ist es nie gelungen, tatsächlich Mittel in die Regelschule zu leiten», sagt Ruedi Ehrsam, Präsident der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach. So stiegen einerseits die Kosten an, ohne dass auf der anderen Seite die Regelschulen profitiert hätten.

Der aktuelle Schulstadtrat Jürg Altwegg möchte Sirma trotzdem weiterführen, aber mit grösseren Anpassungen. Ziel sei, dass Sirma eine kostendämpfende Wirkung entfalten könne. Die Zentralschulpflege wird mögliche Änderungen in den nächsten Wochen beraten. (mif)