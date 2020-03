Die Stadt erklärt Zählpanne mit «menschlichen Fehlern»

Am Sonntag, 9. Februar hatten die Kreiswahlbüros in Wülflingen und Seen dem Kanton falsche Ergebnisse zur Abstimmung über das Taxigesetz und zu den Steuerinitiativen von Jungfreisinnigen und Jungsozialisten gemeldet. Demnach hatte Wülflingen das Taxigesetz scheinbar abgelehnt und Seen der Initiative der Jungfreisinnigen den Vorzug gegeben. Nun hat die Stadt herausgefunden, wie es zu den Fehlern kam.

In Wülflingen wurde bei der Auszählung der Abstimmung über das Taxigesetz ein Bündel mit hundert Ja-Stimmen fälschlicherweise zu den Nein-Stimmen gelegt. Zudem wurden sogenannte Restbündel mit Ja- und Nein-Stimmen vertauscht. «Dies führte zu einem falschen Ergebnis, das nicht auf den ersten Blick erkennbar war», sagt Andreas Friolet, Stellvertretender Informationschef der Stadt. In Seen wurden beim Auszählen der Stichfrage zu den Steuerinitiativen von Jungfreisinnigen und Jungsozialisten zwar alle Hunderter-Bündel korrekt zugeordnet und nummeriert. «Beim Zählen der Bündel unterlief dem Wahlbüro aber ein Rechenfehler.» Zehn Bündel mit je hundert Stimmen für die Initiative der Juso seien nicht berücksichtigt worden.

Weniger konservativ als angenommen

Nachdem die Stadt die Resultate an das kantonale Wahlbüro weitergereicht hatte, fragte dieses nach, ob das Wülflinger Nein zum Taxigesetz plausibel sei. Alle anderen Winterthurer Stadtkreise hatten dem Gesetz nämlich zugestimmt. Ebenso wollte der Kanton wissen, ob tatsächlich eine Mehrheit der Seemerinnen und Seemer der Steuerinitiative der Jungfreisinnigen den Vorzug gegeben habe, gegenüber der Initiative der Juso. Auch in dieser Frage hatte sechs der sieben Stadtkreise scheinbar anders entschieden als Seen.

«Angesichts anderer Ergebnisse im Kanton und der konservativen Tradition in Wülflingen wurde das Ergebnis für möglich erachtet», sagt Friolet. Auch das Ergebnis im «ebenfalls traditionell konservativen Seen» sei als möglich befunden worden. Daher habe die Stadt die Ergebnisse am Abstimmungssonntag keiner vertieften Prüfung mehr unterzogen.

Eine neue Kontrollkultur leben

Ursache für die falschen Ergebnisse seien «menschliche Fehler» gewesen, die durch das Vieraugenprinzip nicht entdeckt worden seien, sagt Friolet. Das Prinzip, dass zwei Personen die Ergebnisse kontrollieren müssen, sei Vorschrift. Bei der Aufarbeitung der Fehler in den Wahlbüros in Wülflingen und Seen sei jedoch erkannt worden, dass der Begriff Vieraugenprinzip falsch ausgelegt wurde. «Das Vieraugenprinzip meint nicht, dass eine betreffende Aufgabe von zwei Personen gemeinsam ausgeführt wird, sondern dass sie von zwei Personen unabhängig voneinander ausgeführt wird und das Resultat anschliessend verglichen wird.» Nur auf diese Weise und mit einer Doppelkontrolle könnten Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit erkannt werden. Die Vorschrift zum Vieraugenprinzip will die Stadt bis zur nächsten Abstimmung entsprechend anpassen.

Als weitere Massnahmen werden in den Wahlbüros in Wülflingen und Seen die organisatorischen Zuständigkeiten geklärt, teilt die Stadt mit. «Auf der Ebene Zentralwahlbüro wird die Plausibilisierung weiter verstärkt», sagt Friolet. Meldet ein Wahlbüro ein Resultat, das überrascht oder anders ausfällt, als in den anderen Stadtkreisen, soll es intern stärker hinterfragt werden. Konkret gehe es darum, eine neue Kultur bei der Kontrolle von Abstimmungs- und Wahlergebnissen zu entwickeln. Dabei handle es sich letztlich um eine Kulturfrage. «Gegenseitige Kontrolle muss erwünscht und selbstverständlich sein, und mit Fehlern sollte transparent umgegangen werden.»

Pannenserie ohne Ende

Am Dienstag nach der Abstimmung korrigierte die Stadt die beiden Ergebnisse. Wie die anderen Stadtkreise Winterthurs hatten auch die Wülflingerinnen und Wülflinger das Taxigesetz gutgeheissen, mit 63 Prozent Ja-Stimmen. Und wie in den anderen Kreise erhielt auch in Seen die Steuerinitiative der Juso mehr Stimmen. An den Resultaten im Kanton änderten die Korrekturen aus Winterthur nichts. Das Taxigesetz wurde knapp angenommen, beide Steuerinitiativen wurden deutlich verworfen.

Die falschen Resultate von Anfang Februar passten zu einer Serie von Pannen in der Stadt. Im März 2018 vergass das Kreiswahlbüro Wülflingen, fast 2000 Gemeinderatslisten ins elektronische System einzutragen. Der Fehler führte zu einer Sitzverschiebung im Gemeinderat. Daraufhin trat das ganze damalige Wahlbüro Wülflingen zurück. 2018 unterliefen der Stadt zwei weitere Pannen. Im Februar versandte die Stadtkanzlei fehlerhafte Wahlcouverts und im Mai beim Urnengang über das Geldspielgesetz 800 Abstimmungscouverts an nicht stimmberechtigte Personen. Die Stadtkanzlei erklärte die Pannenserie mit einer «Verkettung unglücklicher Ereignisse», wie sie auch anderswo passieren könne.

Analyse mit begrenzter Wirkung

Um neuerliche Fehler zu vermeiden, erstellte die Stadtkanzlei daraufhin einen Bericht zur Risikoanalyse bei Wahlen und Abstimmungen. Darin führte sie 24 Risiken auf, die zu Fehlern führen können, und fügte 60 Massnahmen an, um die Risiken zu verringern. Pannen seien dennoch nie ganz auszuschliessen, hielt die Stadtkanzlei bei der Veröffentlichung der Analyse fest.