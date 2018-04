«Die Stadt redet sich da etwas raus»

Die Stadtratsantwort sei «wie erwartet» herausgekommen, sagt Gemeinderätin Regula Keller lakonisch. Die SP-Parlamentarierin hatte letztes Jahr mit einer Interpellation die Arbeitsbedingungen von Praktikantinnen und Praktikannten in Kinderkrippen zum Thema gemacht. Unter anderem ging es um die Fragen nach dem Lohn, der Dauer der Beschäftigung und der Aussicht auf eine Stelle im Anschluss.Auslöser war eine Umfrage an der Berufsfachschule Winterthur, die offen legte, dass 90 Prozent der Lernenden mindestens ein Jahr im Praktikum verbringen, bevor sie eine Lehre antreten können – über 25 Prozent sogar ein bis zwei Jahre oder mehr. Die Situation steht damit im krassen Widerspruch zum Berufsbildungsgesetz. Demnach sollte die Lehre zur sogenannten Fachangestellten Betreuung (FaBe) direkt nach der obligatorischen Schulzeit angetreten werden.

Fehlende Kapazitäten

Auf das Gesetz weist auch der Stadtrat in seiner Antwort hin. Es fehlte der Stadt aber an einer Rechtsgrundlage, um «über die Leistungsvereinbarungen mit den privaten Trägerschaften von Kindertagesstätten auf die Anzahl und Anstellung von Praktikantinnen einzuwirken». Und weiter: Die Stadt könne einzig sicherstellen, dass die Kitas Ausbildungsplätze anböten. «Praktikumsplätze werden in der Kita-Verordnung hingegen nicht geregelt und können daher von der Stadt auch nicht geprüft werden.»

Die Krippenaufsicht habe die Stadt zudem an das kantonale Amt für Jugend und Berufsberatung delegiert. Dieses habe den Einsatz von Praktikantinnen in Kitas bisher nicht beanstandet. Auch um Löhne und Anstellungsbedingungen zu prüfen, fehle eine kommunale Rechtsgrundlage, schreibt der Stadtrat. Die Stadt könne ausserdem nur «den Anspruch der Eltern auf städtische Unterstützung und die Abrechnungen der Kitas über diese Beiträge überprüfen». «Für weitergehende Abklärungen fehlt auch die Kapazität.»

Lob und Tadel

Konkreter wird der Stadtrat bei den Fragen zu den Praktikabedingungen in den städtischen Horten, die ebenfalls Teil der Interpellation waren. Die Stadt beschäftigt demnach aktuell 8 Praktikanten zwischen 18 und 21 Jahren. Vier davon überbrückten die Zeit nach einer abgebrochenen Lehre oder dem Zivildienst und würden im Sommer die entsprechende Lehre beginnen, drei absolvierten ein Vorpraktikum im Hinblick auf ein Studium und eine Person wolle nicht im Berufsfeld bleiben. Sie erhalten einen Jahreslohn von 13 660 bis 16 260 Franken.

Die Umstände, unter denen die Stadt selbst Praktikanten beschäftigt, wertet Interpellantin Keller positiv. «Lohn und Dauer entsprechen den Empfehlungen des Kita-Verbands.» Sonst rede sich die Stadt aber etwas raus. «In den Rahmenverträgen mit den privaten Kindertagesstätten könnte die Stadt die Dauer und den Mindestlohn von Praktika regeln.» Das macht zum Beispiel die Stadt Zürich vor, die einen Mindestlohn für Praktika vorschreibt. Keller hatte gedacht, dass die Stadt durch ihren Vorstoss in der Sache vielleicht von selbst aktiv würde.

Druck auf den Stadtrat

Da dies ausgeblieben ist, will Keller nun eine Motion lancieren – das stärkste der parlamentarischen Instrumente. Damit könnte sie den Stadtrat zwingen, die Praktikumsbedingungen zu regeln. Kellers Forderung: «Das Minimum ist, einen Schultag pro Woche, einen Mindestlohn, die maximale Dauer von einem Jahr und die Begrenzung der Anzahl Praktikanten pro Betrieb festzuschreiben.» (landbote.ch)