«Die Traglufthalle ist eine günstige Lösung»

Eng war es gestern Morgen an der Medienorientierung der Traglufthallen-Befürworter im Hallenbad Geiselweid. Gleich drei Politikerinnen und Politiker von FDP, GLP und CVP sowie eine Schwimmerin und ein Schwimmer nahmen in einem Raum neben den Garderoben Platz, um Markus Enz zu unterstützen. Der Präsident des Vereins Traglufthalle warb für den Bau einer Traglufthalle über dem Olympiabecken im Freibad Geiselweid. Im Hallenbad habe es für Hobbyschwimmer, Triathleten, Turmspringer, Schwimmkurse, den Schwimmclub und die Wasserballer viel zu wenig Platz, sagte Enz.

Am 20. Oktober stimmen die Winterthurerinnen und Winterthurer über einen Kredit von 2,3 Millionen Franken für die Traglufthalle ab. Auf ein Ja haben sich auch die EVP, die EDU, der Pirat und viele Sportvereine festgelegt

«Es geht also um ein altes Problem»Markus Enz, Präsident Verein Traglufthalle

Eng war es zur selben Zeit auch auf den Schwimmbahnen und in den Schwimmbecken. Viele Hobby- und Gesundheitssportler nutzen den Morgen um einige Längen zu zurückzulegen. Daneben erhielten mehrere Schulklassen Schwimmunterricht. Der Bedarf nach mehr Schwimmfläche im Winter sei seit 2006 nachgewiesen, sagte Enz. Damals kam der Kanton zum Schluss, in der Stadt Winterthur fehle ein zweites Hallenbad. «Es geht also um ein altes Problem», sagte Enz. Dies werde auch von den Gegnern einer Traglufthalle und vom Stadtrat anerkannt.

Ökologisch vertretbar

Eine Traglufthalle löse das Problem schnell und günstig, sagte Enz. Schon im Herbst 2021 könne die Halle erstmals aufgebaut und die geheizte Schwimmfläche auf einen Schlag verdoppelt werden. «Ein Hallenbad ist mehr als zehn mal so teuer.» Ökologisch sei eine Traglufthalle vertretbar, weil diese klimaneutral mit Fernwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage beheizt werde.

Die Gegner aus den Reihen von SP, SVP, Grünen und AL lehnen den Bau ab, weil ein Teil der Heizenergie aus fossilen Quellen stammt und aus Kostengründen. Auch der Stadtrat lehnt die Halle aus ökologischen Gründen und wegen der Kosten ab. Rund die Hälfte des in der Kehrichtverwertungsanlage verbrannten Abfalls ist Kunststoff, im Winter muss zusätzlich Gas verbrannt werden. Für die Traglufthalle soll das mit Biogas-Zertifikaten kompensiert werden.

«Die Gegner sollten ehrlich sein: Entweder ist man für oder gegen das Schwimmen im Winter»Annetta Steiner, GLP-Gemeinderätin

Mit Gas würden lediglich 2 Prozent der Heizenergie produziert, sagte Enz. Auch im Winter produziere die Kehrichtverwertungsanlage meist einen Energieüberschuss. Im Jahr 2016 seien 21 Prozent der Energie zu Strom gemacht und 28 Prozent als Fernwärme verkauft worden. 51 Prozent der Energie blieben laut Enz ungenutzt. Stadtwerk plane zwar, den Verkauf von Fernwärme auszubauen, aber bloss in geringem Umfang.

«Die Gegner sollten ehrlich sein: Entweder ist man für oder gegen das Schwimmen im Winter», sagte Annetta Steiner (GLP). Wer ökologische Gründe gegen die Traglufthalle ins Feld führe, der müsse konsequenterweise auf das Schwimmen im Winter ganz verzichten. Auch der Stadtrat argumentiere nicht sauber, sagte Steiner. «Wenn der Stadtrat mehr Schwimmfläche im Winter ablehnt, dann ist er auch gegen ein zweites Hallenbad.»

Schule und Polizei dringender

Ob der Druck, ein zweites Hallenbad zu bauen nach Fertigstellung der Traglufthalle abnehmen werde, sei schwierig einzuschätzen, sagte Enz. «Aber die SP hat im Gemeinderat ja eine Motion eingebracht, die innert 10 bis 15 Jahren ein Projekt fordert.» Auch alle Befürworter der Traglufthalle hätten diese Motion unterzeichnet, fügte Gemeinderat Urs Hofer (FDP) an. Für ihn steht nicht die Traglufthalle einem zweiten Hallenbad im Weg. Das Problem seien die anderen und dringlicheren Investitionen, die Winterthur zu tätigen habe. Für das Polizeigebäude und den zusätzlichen Schulraum etwa sei sehr viel Geld nötig, sagte Hofer. «Ein zweites Hallenbad wird es nicht so schnell geben.» Die Traglufthalle sei die optimale Lösung, die Zeit zu überbrücken.