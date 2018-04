Die Umkehr der Flussrichtung

Ein Winterthurer Haushalt ist im Durchschnitt alle 7,4 Jahre von einem Stromausfall betroffen – und das nicht eben lang: Bis der Haarföhn oder die Kaffeemaschine wieder anspringen, vergehen nur siebeneinhalb Minuten. Dann ist der Spuk für mehr als ein halbes Jahrzehnt wieder vorbei.

Die Netzstabilität, wie sie der jüngste Report von Stadtwerk Winterthur ausweist, ist in der Schweiz seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Denn die Umwälzungen durch die Energiewende bringen die Netzinfrastruktur an ihre Grenzen.

«Stadtwerk spielt in der Energiewende eine Schlüsselrolle.»Stefan Fritschi (FDP),

Mit diesem Phänomen ist auch Stadtwerk Winterthur konfrontiert, wie die Verantwortlichen gestern an ihrer Jahresmedienkonferenz ausführten. Marco Gabathuler, der seit Mitte 2017 die Geschicke von Stadtwerk leitet, sprach von «Kunden, die mit Nachbarn Arealnetze bilden» und sich so selbst mit Strom versorgten, und von einer «Umkehr der Flussrichtung».

Intelligente Steuerung

Eine Herausforderung ist dieser Trend für Stadtwerk gleich doppelt. Finanziell, weil es in diesem Fall nur noch einen Anschluss gibt, wodurch Einnahmen für die Durchleitung wegfallen. Technisch, weil die dezentralen Anlagen sich auf die Stabilität des Stromnetzes auswirken.

Zur veränderten Ausgangslage gehört auch die grössere Verbreitung von Elektromobilen. Autos mit Batterie benötigen beim Laden viel Energie in kurzer Zeit und lösen damit im schlechtesten Fall neue Verbrauchsspitzen aus. Sie können dank ihrer Batterien im Gesamtsystem aber auch als Speicher dienen. Die Konsequenz aus diesen Entwicklungen für Gabathuler: «Wir werden eine intelligente Steuerung brauchen.»

Stadtwerk hat bereits begonnen, Modellrechnungen anzustellen, und arbeitet in einem Projekt auch mit der ZHAWzusammen. Ohne intelligente Steuerung müsste das Netz auf Spitzenlasten ausgelegt werden, um die Stabilität zu gewährleisten, sagte Gabathuler. «Es wäre dann total überdimensioniert.»

Stadtwerk sieht in den Eigenverbrauchsgemeinschaften aber auch ein grosses Potenzial. Seit Jahren ist die einst als Versorger entstandene Verwaltungsabteilung in einem Wandel zum Dienstleistungsbetrieb. «Wir wollen uns zum Energiedienstleister entwickeln», sagte Gaba­thuler programmatisch. Immer mehr spiele sich in den Häusern ab, die Energielösungen würden ausserdem komplexer. In diesem Markt will Stadtwerk als Generalanbieter auftreten, der von der Installation über den Betrieb bis zur Verrechnung alle Arbeitsschritte für Fotovoltaikanlagen oder kleine Wärmeverbunde übernimmt.

Noch mehr Dienstleistungen

Gabathuler liess durchblicken, dass diese Tätigkeit das Einverständnis der Politik voraussetzt, zumal die Öffentlichkeit das unternehmerische Risiko mitträgt und damit private Anbieter konkurrenziert werden.

Departementsvorsteher Stefan Fritschi (FDP) erinnerte in diesem Kontext an die städtische Energiestrategie 2050 und den öffentlichen Auftrag, die Energiewende voranzubringen. Stadtwerk komme bei der Reduktion der Treibhausgase und des Energieverbrauchs eine Schlüsselrolle zu.

«Es ist wichtig, dass wir mit den richtigen Stromprodukten, mit Wärmeverbunden und Fotovoltaikanlagen unseren Teil beitragen», sagte Fritschi. Eigene Fotovoltaikanlagen zählt die Stadt bereits 21. Diese seien, wie es der öffentliche Auftrag vorsehe, nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern, über den Lebenszyklus betrachtet, auch rentabel, versicherte Fritschi.

